"2023 KS 그 볼넷이 떠올랐다" '쌍동희' 랑데뷰포도 오스틴의 역전 만루포에 묻혔다. 홈런왕이 될 상인가. "커브가 보였다"[부산 인터뷰]

LG 오스틴 딘이 27일 역전 그랜드슬램을 친 뒤 인터뷰를 하고 있다. 부산=권인하 기자

16일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 LG의 경기. 1회초 2사 LG 오스틴이 솔로포를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.16/

16일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 LG의 경기. 1회초 2사 LG 오스틴의 솔로포가 터지자 염경엽 감독이 기뻐하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.16/

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[부산=스포츠조선 권인하 기자]결국 해줄 선수가 해줘야 한다.

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LG 트윈스엔 오스틴 딘이 해줘야할 선수였고, 오스틴은 결정적인 순간 그랜드슬램으로 자신이 MVP 후보인지를 증명했다.

오?퓽 27일 부산 사직구장에서 열린 롯데 자이언츠와의 홈경기에서 8회초 역전 만루홈런을 쏘아올렸다. 4-5로 뒤진 8회초 2사후 9번 신민재가 데뷔전인 롯데의 아시아쿼터 이이무라에게서 중전안타를 쳤고, 1번 송찬의가 우익선상으로 떨어지는 안타를 쳐 1,3루를 만들었다. 박해민은 2S의 불리한 카운트에서 끈질긴 승부 끝에 볼넷을 얻어 2사 만루의 기회를 오스틴에게 넘겼다.

롯데는 결국 마무리 최준용을 올렸다.

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그러나 오스틴은 팀과 팬들이 기대한 최고의 결과물을 냈다. 1S에서 2구째 가운데 높은 스트라이크존으로 온 121㎞의 커브를 제대로 잡아당겨 좌측 담장을 넘어가는 비거리 115m의 빨랫줄 홈런을 날렸다. 타구속도가 무려 173㎞였다.

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1회초 1사 1루서 중전안타를 치며 선취점 기회를 만들었고, 7회초엔 1사 3루서 볼넷을 골라 행운의 득점을 얻을 기회를 이어갔던 오스틴은 결국 8회초 자신에게 온 찬스를 홈런으로 해결했다.

이 홈런은 자신의 올시즌 23번째 홈런. 홈런 공동 1위였던 KIA 김도영은 이날 두산전서 홈런을 치지 못했다. 오스틴이 홈런 단독 선두로 등극.

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오스틴의 홈런으로 8-5로 앞선 LG는 롯데의 추격을 끝내 잠재우고 8대7, 1점차 승리를 거뒀다, 롯데는 3회말 한동희의 역전 투런포에 윤동희의 백투백 솔로포로 웰스를 조기 강판시켰지만 아쉬운 실책에 불펜이 오스틴에 무너지고 말았다.

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오스틴은 경기 후 "어제 팀이 져서 분위기가 좀 다운돼 있었는데 승리할 수 있는 그랜드슬램을 쳐서 기분이 매우 좋다"면서 "오늘은 또 우리 웰스 투수도 승패없이 끝날 수 있어서 만족스럽다"라고 했다.

16일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 LG의 경기. 1회초 2사 LG 오스틴이 솔로포를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.16/

16일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 LG의 경기. 1회초 2사 LG 오스틴이 솔로포를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.16/

16일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 LG의 경기. 3회초 무사 1루 LG 오스틴이 문보경 짧은 안타 때 3루를 파고들고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.16/

만루홈런을 칠 수 있게 박해민이 끈질긴 승부로 볼넷을 고른 것이 좋았다라고 했다. 그 장면이 마치 2023년 한국시리즈 3차전 9회초 자신이 볼넷을 고른 장면과 비슷했다고 설명.

당시 1승1패에서 수원에서 치른 3차전에서 LG는 8회말 박병호에게 역전 스리런 홈런을 맞아 5-7로 뒤지고 있었다. 9회초 마지막 공격 때 2사 1루에서 오스틴이 2S의 불리한 카운트에서 결국 볼넷을 골라냈고 이후 오지환의 극적인 역전 스리런포가 터졌다.

오스틴은 "박해민 선수가 내 앞타석에서 카운트 싸움을 정말 잘해줘서 볼넷을 골라 나간게 결정적이었다"면서 "2023년 한국시리즈 3차전 때 오지환 선수가 역전 홈런을 쳤을 때 그 앞에서 내가 볼넷을 골랐는데 그게 생각나서 기분이 좋았던 것 같다"라며 살짝 미소.

롯데의 마무리 최준용은 150㎞에 이르는 빠른 공을 뿌리는 투수라서 구속차가 큰 커브를 치기가 쉽지 않았을 터. 오스틴은 "커브를 노리고 치지는 않았다"면서 "처음엔 직구를 노리고 있었는데 커브가 오는 것이 보여서 여유를 가지고 친 것이 잘 넘어갔다. 변화구는 회전이 많기 때문에 비거리가 더 잘나온다"라며 웃었다.

부산=권인하 기자 indyk@sportschosun.com

16일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 LG의 경기. 3회초 무사 1루 LG 오스틴이 문보경 짧은 안타 때 3루를 파고들고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.16/