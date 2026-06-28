끝내 '최고령 1군 복귀'는 없었다...리그 최고령 현역 좌완, 25년 프로생활 마침표 "야구는 내 인생 최고의 선물"

27일 서울 잠실구장에서 열린 SSG-두산전. 경기 전 두산 고효준의 KBO 역대 29번째 600경기 출장 시상식이 열렸다. 고효준이 축하 꽃다발을 들고 나온 딸과 입맞춤하고 있다. 잠실=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.9.27/

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[스포츠조선 정현석 기자]끝내 최고령 선수의 화려한 1군 복귀 드라마는 없었다.

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프로야구 최고령 현역 선수로 투혼을 발휘했던 울산웨일즈 좌완 투수 고효준(43)이 25년간의 프로선수 생활을 마무리 하며 28일 정든 그라운드를 떠난다.

2002년 롯데자이언츠에서 프로생활을 시작한 고효준은 SK, KIA, 롯데, LG, SSG, 두산을 거쳐 2026시즌 울산웨일즈에 합류하며 마지막 1군 복귀 도전에 나섰다. 25년 동안 KBO리그를 대표하는 좌완 투수로 활약하며 끊임 없는 도전과 투혼으로 후배들의 귀감이 됐던 '낭만투수'.

지난해 두산을 끝으로 은퇴 기로에 섰던 고효준의 야구 인생에 포기는 없었다.

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올 시즌 퓨처스리그에 새로 합류한 최초의 시민구단 울산웨일즈에 합류하며 다시 1군 무대를 꿈꿨다.

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울산에서 나이가 무색한 인상적인 활약을 펼쳤다. 최고령 승리, 세이브, 홀드 등 퓨처스리그 최고령 기록을 잇달아 경신하며 노익장을 과시했다. 못 다 이룬 꿈을 향해 뛰는 젊은 선수들의 멘토로 경험과 노하우를 아낌없이 전수하며 창단 첫 시즌 팀 문화 정착에도 큰 역할을 했다.

사진제공=울산 웨일즈

고효준은 28일 프로생활을 시작했던 롯데전에 부모님과 아내와 딸 등 가족을 초청해 프로생활의 마지막 무대를 장식한다.

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고효준은 은퇴 발표를 통해 "25년이라는 긴 시간 동안 야구만 바라보며 달려올 수 있었던 것은 언제나 응원해 주신 팬 여러분 덕분이었다"며 "마지막 선수 생활을 울산웨일즈에서 마칠 수 있었던 것은 제 야구 인생의 큰 축복이었다. 그동한 고생한 가족들과 함께 땀 흘린 선수단과 코칭스태프, 구단 관계자, 그리고 끝까지 응원해주신 울산 시민과 팬 여러분께 진심으로 감사드린다"고 소감을 밝혔다.

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울산 웨일즈 김동진 단장은 "고효준 선수는 뛰어난 성적 뿐 아니라 후배들에게 프로다운 자세와 책임감을 몸소 보여준 진정한 리더였다"며 "창단 첫 시즌 함께한 고효준 선수는 울산웨일즈 역사에 오래 기억될 선수이며, 제2의 인생도 울산웨일즈 가족 모두가 함께 응원하겠다"고 말했다.

나가 고효준. 사진제공=울산 웨일즈

울산 웨일즈 장원진 감독은 "고효준 선수는 경기장 안팎에서 젊은 선수들의 든든한 버팀목이었다"며 "후배들에게 남긴 열정과 프로정신은 앞으로도 팀의 소중한 자산으로 이어질 것"이라고 감사의 뜻을 전했다.

28일 경기 전 은퇴식에서는 울산 웨일즈 김철욱 구단주가 고효준에게 기념 액자, 울산웨일즈 평생 초청권, 기념품을 전달하며 지난 25년간 한국 프로야구 발전에 헌신한 노력에 경의와 감사의 뜻를 전할 예정이다.

세광고 졸업 후 2002년 롯데 자이언츠에서 프로생활을 시작한 고효준은 SK→KIA→롯데→LG→SSG→두산 등 무려 6개 팀을 거치며 좌완 파이어볼러 불펜투수로 활약했다. 1군 646경기에서 911이닝을 소화하며 49승55패 4세이브, 65홀드, 평균자책점 5.31의 기록을 남겼다.

올시즌 울산 웨일즈 유니폼을 입고 뛴 퓨처스리그 기록은 33경기 2승2패 5세이브, 7홀드, 평균자책점 2.45. 불펜 필승조로 마지막 순간까지 좋은 활약을 펼쳤다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com