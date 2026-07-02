세광고 박준모, 청룡기고교야구 9회 마무리 등판 1이닝 무실점, 상동고 잡고 16강 진출 [청룡기현장]

2일 목동구장에서 열린 제81회 청룡기 고교야구선수권 대회 및 주말리그 왕중왕전 세광고-상동고 경기. 투구하는 세광고 박준모. 목동=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.02/

2일 목동구장에서 열린 제81회 청룡기 고교야구선수권 대회 및 주말리그 왕중왕전 세광고-상동고 경기. 투구하는 세광고 박준모. 목동=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.02/

2일 목동구장에서 열린 제81회 청룡기 고교야구선수권 대회 및 주말리그 왕중왕전 세광고-상동고 경기. 투구하는 세광고 박준모. 목동=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.02/

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[목동=스포츠조선 송정헌 기자] 1이닝 무실점. 세광고 박준모가 팀 승리를 지켜내며 16강 진출을 이끌었다.

2일 목동구장에서 열린 제81회 청룡기 고교야구선수권 대회 및 주말리그 왕중왕전 세광고-상동고의 2회전 경기. 세광고가 상동고에 7-2로 승리했다.

상동고는 경기 초반 무사 만루 찬스를 살리지 못했다. 1회말 무사 만루 찬스에서 4번 김서준, 5번 차윤후 연속 삼진, 김우진이 범타로 물러나며 득점을 올리지 못했다.

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세광고 선발 노수민은 무사 만루 위기를 무실점으로 넘겼다. 노수민은 2이닝 무실점으로 마운드를 지켜냈다. 세광고는 1회부터 점수를 올렸다. 1회초 황동민 2루타, 2사 후 서정휘, 이시윤이 연속 1타점 적시타를 날리며 선취 2점을 먼저 냈다.

2일 목동구장에서 열린 제81회 청룡기 고교야구선수권 대회 및 주말리그 왕중왕전 세광고-상동고 경기. 투구하는 세광고 박상민. 목동=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.02/

2일 목동구장에서 열린 제81회 청룡기 고교야구선수권 대회 및 주말리그 왕중왕전 세광고-상동고 경기. 투구하는 상동고 정곤휘. 목동=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.02/

세광고는 3회 추가점을 만들었다. 2사 후 서정휘, 이시윤이 연속 적시타를 날리며 점수를 4-0으로 벌렸다. 상동고가 5회말 2사 만루 찬스에서 2득점을 올리며 4-2까지 추격했다. 하지만, 세광고는 6회 1득점, 7회에도 추가점을 만들었다.

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9회에도 1점을 추가한 세광고는 상동고의 추격을 뿌리치며 7대 2로 승리했다.

2일 목동구장에서 열린 제81회 청룡기 고교야구선수권 대회 및 주말리그 왕중왕전 세광고-상동고 경기. 힘차게 응원을 보내고 있는 세광고 선수들. 목동=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.02/

2일 목동구장에서 열린 제81회 청룡기 고교야구선수권 대회 및 주말리그 왕중왕전 세광고-상동고 경기. 8회 투구를 마치고 동료들과 하이파이브를 나누고 있는 세광고 박상민. 목동=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.02/

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세광고는 9회말 마무리 투수로 박준모가 마운드에 올라 1이닝 무실점을 승리를 지켜냈다.

박준모는 안타를 한 개 허용했으나 1이닝 무실점으로 마운드를 지켰다.

2일 목동구장에서 열린 제81회 청룡기 고교야구선수권 대회 및 주말리그 왕중왕전 세광고-상동고 경기. 세광고가 상동고에 승리했다. 경기 종료 후 인사를 나누고 있는 세광고 선수들. 목동=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.02/