"'언니농구, 절대 안된다", 이상범 하나은행 감독이 목소리 높인 이유는?

기사입력 2025-09-02 17:33


"'언니농구, 절대 안된다", 이상범 하나은행 감독이 목소리 높인 이유는…



"'언니농구', 절대 프로에선 있어선 안된다."

여자농구 코칭 스태프 데뷔 시즌을 맞는 하나은행 이상범 감독이 국내 여자농구에 대해 작심 발언을 했다. 남자농구에서 오랜 기간 지도자 생활을 하고, 일본에서도 코치를 했던 경험이 포함된 말이었다.

이 감독은 2일 부산 사직체육관에서 열린 '2025 BNK금융 박신자컵' B조 조별예선 일본 덴소와의 경기를 마친 후 여자농구 감독으로서 첫 시즌을 준비하는 과정을 설명하다 여전히 경기 중에 남아 있는 선후배 문화에 대한 얘기를 꺼냈다.

이 감독은 "여자농구 지도자 첫 시즌이라 선수는 물론 나도 많이 배워가는 과정"이라며 "그런데 이른바 '언니농구'가 여전하다는 것이 가장 놀랐고 이해가 되지 않았다"고 일갈했다. 그러면서 "싸워보지도 않고 상대팀 선배들에게 기가 죽는다거나, 혹은 몸싸움을 한 이후 경기 중이나 하프타임 때 미안함을 표시한다. 남자농구에선 이미 없어졌다. 프로스포츠에선 있어선 절대 안된다"고 힘줘 말했다.

물론 이 감독은 같은 팀 안에서의 선후배 위계나 개인적인 관계를 말한 것은 아니다. 적어도 코트 내에서 '전쟁'과 같은 경기를 치르고 있는데, 상대가 선배라고 해서 기가 죽는다거나 피해준다거나 혹은 경기 중 몸싸움 등에 대해 승부가 끝나지 않은 가운데 미안함을 표시하는 등 경기력에 영향을 미칠 수 있는 일은 절대 해선 안된다는 뜻이라 할 수 있다.

이 감독은 "물론 같은 팀에서 선후배끼리 당연히 조언을 할 수가 있고, 지켜야 할 선도 분명 있다. 이른바 '싸가지'가 없어야 한다는 뜻이 절대 아니다"라며 "후배는 경험이 풍부한 선배를 실력으로 이겨내야 한다. 선의의 경쟁을 펼쳐야 한다"며 "(예의를 더 따지는) 일본에서도 인프라가 워낙 풍부, 그만큼 경쟁이 치열하다보니 절대 우리와 같은 선후배 문화가 경기 중에는 존재하지 않는다"고 말했다.

이어 "여자농구를 잘 모르는 사람이 와서 문화를 존중하지 않는다는 욕을 들어도 어쩔 수 없다. 적어도 우리팀에선 이런 문화가 없어지도록 하겠다"고 강조했다.

한편 이 감독은 "기술이 떨어져도 열정이 있는 선수를 팍팍 밀어줄 것이다. 정현, 고서연, 박진영 등이 이런 선수들이다. 이들을 키워보겠다"면서도 "반면 (신인왕을 차지했던) 박소희는 기술과 하드웨어는 있지만 너무 설렁설렁 농구를 하며 최선을 다하지 않는다. 스스로 바뀌지 않으면 절대 기회가 없을 것"이라며 분발을 촉구했다.


부산=남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

