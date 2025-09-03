스포츠조선

[나고야 전지훈련]서울 삼성 반등의 최대 핵심. 니콜슨과 이원석의 페어링. 전지훈련 어떻게 준비 중일까

기사입력 2025-09-03 10:43


[나고야 전지훈련]서울 삼성 반등의 최대 핵심. 니콜슨과 이원석의 페어링…
나고야FE 연습 체육관에서 삼성의 팀 미팅 장면. 류동혁 기자

[나고야=스포츠조선 류동혁 기자] 서울 삼성의 일본 나고야 전지훈련은 체크 포인트가 많다.

이대성이 돌아왔고, 이근휘 한호빈 등 FA 시장에서 영입한 선수들의 활용도를 체크해야 한다.

지난 2일 자체 훈련에서 김효범 삼성 감독은 선수들과 미팅을 가졌다. 코트에 함께 앉아서 격의없는 팀 미팅을 가졌다. 그는 "니콜슨과 칸터가 1, 2옵션의 구분없이 많이 소통하고 코트에서 함께 호흡하는 모습이 너무 고맙다. 우리는 코트에서 한 팀이라는 점을 공감하고 그 바탕에서 농구적 소통을 해야 한다"며 "오프 더 볼 움직임 속에서 순간순간 가장 좋은 슈팅 기회가 있는 선수들에게 패스를 뿌려야 한다. 그리고 플레이가 성공되었을 때나 실패했을 때 서로서로 제스처로 소통과 감사, 그리고 미안함을 표시해야 한다"고 했다.

원팀이 되기 위한 가장 기본적이면서 핵심적인 소통이다.

올 시즌 삼성에서 가장 주목할 점은 1옵션 앤드류 니콜슨의 존재감이다. 큰 키에 리그 최고의 외곽슛 능력을 지닌 스트레치 형 빅맨이다. 단지 스트레치 형 빅맨이라는 점만으로 그의 가치를 평가할 수 없다.

수비와 스피드에 약점이 있다고 하지만, NBA 출신으로 위닝 바스켓 볼을 한다. 승부처에서 집중력이 높아지고, 가스공사 시절 플레이오프에서 대인 마크에서도 날카로운 모습을 보였던 선수다.

체력과 활동력의 이슈가 약간 있지만, 큰 문제는 없다.

니콜슨은 외곽으로 상대 빅맨을 끌어낼 수 있고, 탁월한 1대1 능력과 팀동료를 활용하는 움직임, 그리고 폭발적 득점력을 가지고 있다.


삼성의 차세대 에이스이자 빅맨 이원석과 호흡을 잘 맞출 수 있다는 점도 장점이다. 니콜슨의 슈팅 능력은 삼성의 골밑 스페이싱을 극대화해 주는 장점이 있다. 이 공간을 이원석이 활용할 수 있다.

니콜슨은 "가스공사 시절부터 이원석에 대해 잘 알고 있다. 매우 좋은 능력을 지닌 빅맨이고, 호흡을 잘 맞추고 있다. 내가 외곽으로 빠졌을 때 이원석이 그 공간을 활용할 수 있다는 점도 잘 알고 있다"고 했다.

이원석 역시 "지난 시즌 2, 3라운드에서 스몰 라인업을 가동했을 때 느낌을 받고 있다. 니콜슨과 함께 뛰면 확실히 공간이 많이 나고, 플레이가 편해진다는 느낌"이라고 했다.

실제 김효범 감독의 구상 속에도 두 선수의 페어링이 들어가 있다. 외곽의 이대성과 함께 니콜슨과 이원석을 주로 주전 라인업으로 기용하고 있고, 2일 연습 패턴에서도 두 선수의 장점을 활용하는 패턴을 연습했다.

차기 시즌 삼성의 최대 핵심은 이대성, 니콜슨, 이원석의 '빅3' 시스템을 얼마나 공고히 할 것인가다. 팀 성적이 좌지우지되는 부분이다. 특히, 니콜슨의 가세로 인한 이원석과 호흡이 가장 중요하다. 일단, 나고야 전지훈련에서 느낌은 좋다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이상민, 재혼 5개월만 '이혼팔이'라니…이혼이 장난인가[SC이슈]

2.

'헬스장 사기 폐업' 양치승, 강남구청 공개저격→재고소 "공무원이 거짓말해"[SC이슈]

3.

영앤리치 제니, 통큰 월클..월세 6천만원 건물 통째 빌렸다

4.

박탐희, 암 투병 고백 "초기인 줄 알았는데 전이 돼, 죽을 것 같이 힘들어"

5.

옥주현, 3년 만에 밝힌 '옥장판 사건'의 진실 "제가 누군가를 꽂았던 건"

스포츠 많이본뉴스
1.

한화는 18점차 대승이었는데... LG는 3-2, 1점차 진땀승. 염갈량은 "유영찬이 위기는 만들었지만 지키는 야구로 승리"[잠실 코멘트]

2.

HERE WE GO! 'GOOD BYE' 귄도안…맨시티 또하나의 역사가 끝난다→갈라타사라이 이적 확정

3.

"춥고, 몸도 안만들어지고" 더이상 굴욕과 변명은 없다 → 1월 캠프 전격 결정

4.

'그걸 왜 잡아?' 파울 타구 향한 나쁜 손, 선배 다칠라 걱정 가득 '레이저 눈빛' 쏜 윤도현...이의리가 혼날 만했네[대전 현장]

5.

3년 연속 PS 좌절, 그래도 전력을 다한다…"큰 틀 그대로 간다" 왜?

스포츠 많이본뉴스
1.

한화는 18점차 대승이었는데... LG는 3-2, 1점차 진땀승. 염갈량은 "유영찬이 위기는 만들었지만 지키는 야구로 승리"[잠실 코멘트]

2.

HERE WE GO! 'GOOD BYE' 귄도안…맨시티 또하나의 역사가 끝난다→갈라타사라이 이적 확정

3.

"춥고, 몸도 안만들어지고" 더이상 굴욕과 변명은 없다 → 1월 캠프 전격 결정

4.

'그걸 왜 잡아?' 파울 타구 향한 나쁜 손, 선배 다칠라 걱정 가득 '레이저 눈빛' 쏜 윤도현...이의리가 혼날 만했네[대전 현장]

5.

3년 연속 PS 좌절, 그래도 전력을 다한다…"큰 틀 그대로 간다" 왜?

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.