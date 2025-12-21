유재석, '활동 중단' 조세호 챙겼다.."'핑계고' 대상 후보, 박수 부…

유재석, '활동 중단' 조세호 챙겼다.."'핑계고' 대상 후보, 박수 부탁"

[스포츠조선 정유나 기자] 방송 활동을 중단한 조세호가 '핑계고' 대상 후보에 올라 눈길을 끌었다.

21일 유튜브 채널 '뜬뜬'에서는 '제3회 핑계고 시상식'이 공개됐다.

이날 유재석은 "지난 1년간 3회 이상 출연한 계원 중에 채널 뜬뜬을 알리고 핑계고 위상을 높이는 데 큰 영향을 미쳤던 한 분에게 대상의 영예를 드린다"고 밝혔다.

이어 대상 후보로 지석진, 남창희, 조세호, 양세찬의 모습이 공개됐다.

최근 조폭 연루설에 휩싸인 조세호는 활동을 중단함에 따라 현장에는 불참했다. 그러나 조세호의 활약상이 담긴 대상 후보 영상은 편집 없이 그대로 공개돼 시선을 모았다.


후보 소개가 끝나자 유재석은 "조세호 씨는 참석하지 못하셨지만 조세호 씨에게도 박수 한 번 부탁드린다"고 말했다. 송은이 역시 "세호도 고생 많이 했어"라며 응원을 보냈다.

이날 대상의 영예는 지석진에게 돌아갔다. 지석진은 온라인 계원 투표 9만7192표 중 6만2445표를 받아 64.2%로 1위에 올랐다.

한편 조세호는 최근 국내 최대 불법 자금 세탁 총책이라는 조직폭력배 두목 A씨와의 연루설을 제기되며 출연 중이던 tvN '유퀴즈 온 더 블럭', KBS2 '1박 2일' 등의 프로그램에서 하차했다.

