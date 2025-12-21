김수용, 심정지 20분 후 기적 생환...의미심장 발언 "난 죽어봐서 안…

|
[스포츠조선 김수현기자] 방송인 김수용이 '심정지' 순간에 대해 고백했다.
이에 김수용은 "저는 죽어봐서 안다"라며 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.
|
앞서 김수용은 지난 11월 14일 경기 가평군에서 진행된 김숙의 유튜브 콘텐츠 촬영장에 갑작스레 쓰러져 응급실로 긴급 이송됐다.
20분 심정지 끝에 기적적으로 의식을 되찾았고 혈관확장술(스탠스) 시술을 받았다. 김수용이 쓰러진 후 현장에 있던 임형준이 때마침 협심증 약을 가지고 있어 김수용에게 이를 먹였고 김숙이 119에 신고, 김숙의 매니저는 심폐소생술을 하며 빠른 대처를 한 것으로 알려졌다.
|
현장 스태프들 역시 즉각적으로 구급 상황에 동참하며 위기 속에서 놀라운 팀워크를 보였다.
현장에서 이어진 CPR은 무려 20분 이상 지속됐으며, 소방대원이 도착하기 전까지 이어진 응급 처치는 김수용의 생명을 지키는 데 결정적인 역할을 했다. 결국 김수용은 병원으로 이송되던 구급차 안에서 의식을 되찾는 기적 같은 순간을 맞았고, 이후 의료진의 신속한 치료를 통해 상태를 회복했다.
