손흥민 초비상! 어쩌면 'MLS 우승' 꿈도 못 꾼다..."LA FC 안…

스페인의 피차헤스는 21일(한국시각) '로베르트 레반도프스키 영입에 관심을 보이는 3개 구단'이라고 보도했다.
피차헤스는 '레반도프스키가 다시 시장의 중심에 섰다. 바르셀로나에서 그의 매리는 다시 불확실성이 커지고 있다. 이적을 진지하게 고려하고 있으며, 유럽보다는 미국과 사우디아라비아가 다음 행선지로 거론되고 있다. 미국 메이저리그사커(MLS)는 레반도프스키의 미래에 큰 영향을 끼칠 것으로 보인다. 시카고 파이어와 같은 팀이 그를 스타로 삼고자 하는 분명한 관심이 있다. 뉴욕 레드불스도 레반도프스키의 상황을 예의주시하고 있으며, 그의 합류가 미칠 스포츠적, 상업적 영향력을 잘 알고 있다. 그를 스타이자, 팀의 리더로 높게 평가 중이다'고 했다.
로이터연합뉴스
유럽 대표 골잡이인 레반도프스키는 2010년 도르트문트 이적 이후 유럽에 자신의 이름을 알리며 활약했다. 바이에른 뮌헨 이적 후에는 리오넬 메시와 크리스티아누 호날두가 양분한 득점의 역사에 가담해 '인간계 최강'이라는 별명에 어울리는 득점 기록을 작성했다. 바르셀로나 이적 이후에도 레반도프스키의 득점 행진은 여전히 진행 중이다.
계약 만료를 앞둔 레반도프스키에 더욱 관심이 쏠리는 이유는 그가 이미 여러 구단의 구애를 받고 있기 때문이다. 레반도프스키는 2025~2026시즌 이후 바르셀로나와 체결한 계약이 만료된다. 다만 아직까지 재계약 소식이 나오지 않으며 그의 거취에 관심이 쏠리고 있다. 유럽축구 이적시장 전문가 에크렘 코누르는 최근 '레반도프스키 영입을 위해 글로벌적인 경쟁이 이뤄지고 있다. 페네르바체가 계약을 제안 중이며, AC 밀란도 영입을 원한다. 아틀레티코 마드리드, 알나스르, 알힐랄, 네옴SC, 인터 마이애미, LA FC, 익명의 유럽 구단이 그를 노린다'라고 밝혔었다.
로이터연합뉴스
당초 LA FC의 이름도 거론되며 손흥민과 호흡을 맞출 가능성에 시선이 쏠리기도 했다. 손흥민은 지난여름 토트넘을 떠나 MLS로 이적했고, 첫 시즌부터 뛰어난 기량을 과시했다. 손흥민, 데니스 부앙가라는 최고의 공격 조합에 레반도프스키까지 더해진다면 MLS 우승도 꿈이 아니다.
하지만 LA FC가 아닌 다른 구단들이 적극적으로 나서며, 도리어 레반도프스키가 손흥민 이적에 걸림돌이 될 가능성도 배제할 수 없다. 앞서 손흥민은 올 시즌 MLS컵 서부 콘퍼런스 4강까지 올랐으나 토마스 뮐러의 밴쿠버 화이트캡스에 밀려 탈락했다. MLS컵 우승은 밴쿠버를 꺾은 리오넬 메시의 인터 마이애미가 차지했다. 쟁쟁한 경쟁자들이 있는 상황에서 레반도프스키마저 타 팀에 합류한다면 손흥민의 우승 도전은 더 난항을 겪을 수 있다. 세계적인 골잡이 레반도프스키의 행보에 관심이 쏠린다.