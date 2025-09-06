스포츠조선

[KCC in 나고야] 계륵 vs 골밑 마스터. KCC 숀 롱에 대한 엇갈린 시선. 강렬한 반전. 실제 KCC 나고야에서 어땠나.

기사입력 2025-09-06 10:35


[KCC in 나고야] 계륵 vs 골밑 마스터. KCC 숀 롱에 대한 엇…
KCC 연습 경기장면. 나고야=류동혁 기자

[나고야=스포츠조선 류동혁 기자] 올 여름 수원 KT에서 부산 KCC로 FA 이적한 허 훈은 2년 전 챔피언 결정전을 앞두고 "결국 외국인 선수가 어떻게 하느냐가 가장 중요하다. 그 선수를 중심으로 시스템을 공고하게 가져가느냐가 단기전에서는 매우 중요하다"고 했다.

실제, KBL 승패에서 가장 핵심적 부분을 지적한 말이다.

KCC의 평가는 엇갈리고 있다. 허 훈을 데려왔다. 송교창은 부상에서 회복했다. 최준용과 허 웅도 컨디션을 끌어올리고 있다. 팀이 많이 변화됐지만, 전력은 지난 시즌보다 더욱 강화됐다.

단, 팀 케미스트리가 문제다. KCC는 개성강한 선수들이 많다.

게다가, 1옵션 외국인 선수는 숀 롱이다.

지난 시즌 현대모비스에서 기복이 너무 심한 플레이를 펼쳤다. 자신의 기분에 따라 경기력이 요동쳤다. 능력 자체는 확실한 선수다. 모 팀 감독은 "숀 롱이 마음만 먹으면 골밑에서 1대1로 막기는 너무나 어렵다"고 했다.

하지만, 신경전에 취약하고, 경기 집중도가 떨어진다. 팀 동료들이 자신에게 적절한 패스를 해주지 않을 때 수비에서 의지를 보이지 않는다.

숀 롱의 KCC 영입이 발표됐을 때 우려의 목소리가 많았다.


그렇다면 KCC 나고야 전지훈련에서 그의 모습은 어떨까.

일단 매우 만족스럽다. KCC 이상민 감독은 "숀 롱은 너무 잘 적응하고 있다. 준비도 잘하고 있다"고 했다.

여기에는 이유가 있다. KCC의 올 시즌 외국인 선수 영입은 준수하다. 롱 뿐만 아니라 2옵션 드완 에르난데스도 호평을 받고 있다. 단, 이 감독은 "우리 팀 1옵션은 숀 롱이다. 드완에게도 이미 말해둔 상태"라고 했다.

즉, 출전시간이 안정적으로 보장된 상태다. 또 하나는 그의 플레이 스타일이 KCC 허 훈 최준용과 잘 어울릴 수 있다는 점이다.

이 감독은 "숀 롱의 약점은 분명히 알고 있다. 지난 시즌 노출된 약점이 있는 것을 알고 있다. 단, 우리 팀은 허 훈과 최준용이 있다. 숀 롱에게 맞는 패스를 언제든지 뿌려줄 수 있는 선수다. 숀 롱이 지난 시즌과는 다른 경기 집중도를 보일 수 있다"고 했다.

실제 지난 5일 일본 아이치현 나고야에 위치한 나고야 FE 연습체육관에서 열린 일본 B리그 강호 나고야 FE(파이팅 이글스)와의 경기에서 숀 롱은 집중력을 잃지 않았다.

공격에서 잇따라 공격 리바운드를 잡아냈고, 3차례의 허슬 플레이도 보였다. 물론, 순간순간 수비 집중도가 떨어지긴 했지만, 지난 시즌의 의욕이 없는 모습은 아니었다. 숀 롱이 지니고 있는 수비 약점이 나왔을 뿐, 그의 경기 태도는 상당히 준수했다. 게다가 최준용과 허 웅이 적절하게 숀 롱에게 패스를 공급하면서 호흡을 맞췄다.

숀 롱과 최준용, 송교창이 함께 뛰는 코트는 확실히 압박감이 있었다. 높이와 스피드를 모두 지닌 코어였다. 일단, KCC에서 숀 롱의 출발은 좋다. 어떤 모습으로 변화할 지 궁금하다. 나고야=류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'한채영 아역' 故이애정, 20살에 뇌종양 사망..친구 문근영·장근석 눈물 속 18주기

2.

남보라 결혼식, 13남매 총출동 가족사진.."메이크업숍 3곳+차량 4대" ('편스토랑')

3.

한가인, 세쌍둥이 엄마 될 뻔했다 "의사가 놀라서 전화, 수치 너무 높아"

4.

박수홍♥김다예 자식농사 초대박.."10개월 딸, 제약회사 광고모델 됐다"

5.

'47세' 전현무, 결혼도 안했는데 '숨겨둔 아들' 있었다 "올해 대학 들어가" (전현무계획)

스포츠 많이본뉴스
1.

"기력 없고, 수준 이하" 손흥민은 그런 사람 아니다..."SON은 최고의 사업" '21세기 토트넘 산증인' 레비 회장 "역대 최고 영입 5인 선정"

2.

'핵이빨' 수아레스, 이번에는 상대 스태프에 침뱉어! 6경기 출장 정지

3.

"제버릇 개못준 깨물기 악동,이번엔 침뱉기로..." 수아레스,6경기 출장정지

4.

'조직위 사칭 피싱메일에 6000만원 피해 충격' 빙상연맹 "교묘한 사기수법...전임 집행부때 일,일부 반환 배상받아"[오피셜]

5.

이강인 '초대박', 겨울에는 '韓 EPL 스타 탄생' 경사 가능...PSG 1티어 기자 확인! "이미 대체자 계획 세웠었어"→"오래 머물지 않을 것"

스포츠 많이본뉴스
1.

"기력 없고, 수준 이하" 손흥민은 그런 사람 아니다..."SON은 최고의 사업" '21세기 토트넘 산증인' 레비 회장 "역대 최고 영입 5인 선정"

2.

'핵이빨' 수아레스, 이번에는 상대 스태프에 침뱉어! 6경기 출장 정지

3.

"제버릇 개못준 깨물기 악동,이번엔 침뱉기로..." 수아레스,6경기 출장정지

4.

'조직위 사칭 피싱메일에 6000만원 피해 충격' 빙상연맹 "교묘한 사기수법...전임 집행부때 일,일부 반환 배상받아"[오피셜]

5.

이강인 '초대박', 겨울에는 '韓 EPL 스타 탄생' 경사 가능...PSG 1티어 기자 확인! "이미 대체자 계획 세웠었어"→"오래 머물지 않을 것"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.