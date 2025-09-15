여자 프로농구 11월 16일 시즌 개막, 개막전은 WKBL 최초 여성 감…

|
여자 프로농구가 오는 11월 16일 부산에서 개막한다.
11월 16일 오후 2시부터 부산 사직실내체육관에서 디펜딩 챔피언 BNK썸과 신한은행이 맞붙는 경기가 공식 개막전이다. 특히 이 경기는 WKBL 출범 이후 최초로 여성 감독(BNK 박정은 감독-신한은행 최윤아 감독) 간의 맞대결이기에 더욱 관심이 모아진다.
예년과 달리 올 시즌부터는 주말인 토요일 경기를 확대 편성, 팬들의 관람 접근성을 높인다. 토요일에 2경기가 오후 2시와 4시에 각각 펼쳐진다. 일요일 경기도 오후 4시에 열린다. 다만 중계방송(부산MBC) 관계로 BNK의 주말 및 공휴일 홈경기는 오후 2시에 시작된다. 토요일 경기가 늘어나는 대신 휴식일이 기존 화요일에서 목요일도 추가, 일주일에 2회로 변경됐다.
정규리그는 팀당 30경기를 소화하며, 내년 4월 3일까지 열린다. 2026년 2월 28일부터 3월 22일까지 2026 FIBA 여자농구 월드컵 최종 예선 출전을 위해 리그가 일시 중단되면서 일정이 길어졌다. 또 포스트시즌은 2026년 4월 8일부터 30일까지, 이에 앞서 올스타전은 2026년 1월 4일 각각 개최된다.
