KBL, 10월 CGV용산에서 LG-서울 개막전 함께 즐기는 '뷰잉파티'…

KBL은 오는 10월 3일 오후 1시 CGV용산아이파크몰 2관에서 CJ ENM 스포츠 전문채널 tvN 스포츠와 함께 'KBL x tvN SPORTS 개막전 뷰잉파티'를 개최한다.
상영관 외부에는 인증샷을 남길 수 있는 KBL 우승 트로피 포토존이 운영되며, 현장을 찾은 관객 전원에게는 팝콘+콜라 세트와 KBL 라인프렌즈 굿즈가 포함된 웰컴 기프트가 제공된다. 또 선수 사인볼과 LG 엑스붐 그랩 스피커, 스포츠일러스트레이티드 의류 등 KBL 공식 스폰서에서 제공하는 다양한 상품을 받아갈 수 있는 럭키 드로우 이벤트도 진행될 예정이다. 뷰잉파티 티켓 예매는 오는 29일 오전 11시부터 CGV 홈페이지 및 모바일 앱을 통해 가능하다.
이밖에 창원 지역 팬들을 위해 CGV창원더시티 5관에서도 창원 LG와 서울 SK의 개막전이 동시 생중계된다. 창원 상영관은 별도의 뷰잉파티 없이 일반 생중계로 진행되며, 이 행사 역시 관객 전원에게 웰컴 기프트가 제공된다. 입장권 예매는 뷰잉파티와 같은 날 동일한 방식으로 진행된다.
KBL 관계자는 "지난 5월 진행된 챔피언결정전 1차전 뷰잉파티가 전석 매진을 기록하며 성황리에 마무리됐다"며 "시즌 초반부터 팬들의 관심도를 집중시키고, 색다른 스포츠 관람 경험을 제공하고자 다시 한번 뷰잉파티를 마련했다"고 전했다.