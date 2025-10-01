'부상 복귀→미디어데이 최고 스타' 최준용, 부산 KCC '캡틴' 달고 …

|
|
|
[스포츠조선 김가을 기자]최준용(31·부산 KCC)이 새 시즌 명예회복에 나선다. 최준용은 지난 시즌 발바닥 부상으로 어려움을 겪었다. 정규리그 17경기에서 평균 27분21초를 소화하는 데 그쳤다. 2016~2017시즌 프로 데뷔 이후 가장 적은 출전 시간을 기록했다. 최준용의 부상 빈자리는 컸다. KCC는 10개 팀 중 9위를 기록하는 데 그쳤다. 봄 농구에 초대받지 못한 채 쓸쓸히 시즌을 마감했다.
최준용은 지난달 열린 '2025~2026 LG전자 프로농구' 개막 미디어데이에서도 악동다운 '신스틸러'로 눈길을 끌었다. 특히 그의 장발이 이슈가 됐다. 이승현(울산 현대모비스)은 "최근 보는 드라마가 있다. 사극이다. 거기 나오는 머리스타일 같다"라고 놀렸다. 전희철 서울 SK 감독도 "딸이 농구 선수를 만난다고 해도 괜찮다. 다만, 최준용 같은 스타일만 아니면 된다. 저런 머리스타일은 좋아하지 않는다"라고 말해 웃음을 자아냈다. 하지만 최준용은 과거와 달리 조금 더 진중한 모습을 보였다.
이유가 있다. 최준용은 이번에 KCC의 '캡틴'을 맡았다. 선후배를 두루 포용해야 하는 것은 물론이고 구단과 선수 사이의 가교 역할도 해야한다. KCC는 개성 강한 선수가 즐비하다. 일각에선 최준용이 잘 아우를 수 있을지 우려를 나타내는 것도 사실이다. 하지만 이상민 감독은 "최준용이 동료들을 잘 챙긴다. 주장 역할을 잘 해줄 것"이라고 믿음을 드러냈다.
