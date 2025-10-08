'네이던 나이트+케빈 켐바오 43점 합작' 고양 소노, '자밀 워니 31…

고양 소노는 8일 고양 소노 아레나에서 열린 서울 SK와의 '2025~2026 LG전자 프로농구' 홈경기에서 82대78로 이겼다. 개막 2연패 중이던 소노는 이날 첫 승리를 챙겼다. 네이던 나이트(25점-14리바운드), 케빈 켐바오(18점-10리바운드), 이정현(16점) 등이 두 자릿수 득점을 책임졌다. 반면, SK는 2연승 뒤 첫 패배를 떠안았다. 자밀 워니가 31점-11리바운드로 맹활약했지만 승리를 챙기지 못했다.
소노는 1쿼터에만 3점슛 5개를 꽂아 넣으며 분위기를 탔다. SK는 워니를 앞세워 추격했지만 점수 차를 좁히지 못했다. 소노는 3쿼터까지 기세를 이어갔다. 69-54로 점수 차를 벌렸다. SK는 쉽게 물러서지 않았다. 4쿼터 들어 오재현 김낙현, 알빈 톨렌티노, 워니가 번갈아 외곽포를 성공하며 매섭게 추격했다. 그러나 SK는 종료 직전 오재현의 U-파울로 자유투와 공격권을 내줬다. SK의 추격은 아쉽게 막을 내렸다. 소노가 집중력을 발휘해 승리를 챙겼다.
사진제공=KBL
원주 DB는 원주 DB 프로미 아레나에서 열린 홈 경기에서 안양 정관장을 75대69로 잡았다. 이선 알바노(18점-7리바운드), 헨리 엘런슨(13점-15리바운드)이 공격을 이끌었다. 반면, 정관장은 시즌 첫 패배를 기록했다.
전반을 37-33으로 앞선 DB는 3쿼터 들어 강상재, 엘런슨의 득점으로 48-39, 점수 차를 벌렸다. 정관장은 변준형 소준혁 박정웅이 3점슛 4개를 합작하며 매섭게 추격했다. 두 팀은 경기 막판까지 접전을 벌였다.
DB의 뒷심이 더 강했다. '해결사' 알바노가 가장 중요한 순간 힘을 냈다. 경기 종료 1분 46초를 남기고 5득점을 책임지며 우위를 점했다. DB는 서민수의 쐐기골을 묶어 승리했다.