NBA 빅5 전성시대. 재앙이라 불리는 팀 LA 클리퍼스 23위 추락. …

[스포츠조선 류동혁 기자] 재앙이다. LA 클리퍼스에 대한 평가다. 파워랭킹 23위까지 떨어졌다.
오클라호마시티 선더가 여전히 1위다. 4주 연속 1위다. 절대 강자다. 18승1패를 기록 중이다.
80승을 위해서는 단 2패만을 해야 한다.
2위는 덴버 너게츠다. 13승4패를 기록 중이다. 현역 최고의 선수이자 강력한 MVP 후보 니콜라 요키치는 여전히 강력하다. 휴스턴 로케츠가 3위.
4위는 동부 최강 디트로이트 피스톤스, LA 레이커스는 5위다. 지난 주와 변동이 없다.
토론토 랩터스와 피닉스 선즈의 진격이 심상치 않다.
토론토는 14승5패를 기록 중이다. 디트로이트와 함께 동부 2강을 형성하고 있다. 피닉스는 듀란트를 휴스턴으로 트레이드, 리빌딩 모드로 전환했지만, 강력한 수비력과 에이스 데빈 부커를 앞세워 승승장구하고 있다.
샌안토니오 스퍼스, 마이애미 히트, 클리블랜드 캐벌리어스가 뒤를 잇고 있다.
주목할 팀은 LA 클리퍼스다. 제임스 하든, 카와이 레너드를 중심으로 서부의 강호로 꼽혔던 팀이다. 하지만, 최근 13경기에서 11패를 기록 중이다. 5승13패, 서부 최하위권이다.
레너드는 더 이상 건강하지 않고 하든에 대한 의존도는 극심하다. 게다가 트랜지션에서 아킬레스건이 있다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com
◇NBA 주간 파워랭킹(CBS스포츠)
순위=팀
1=오클라호마
2=덴버
3=휴스턴
4=디트로이트
5=LA 레이커스
6=토론토
7=피닉스
8=샌안토니오
9=마이애미
10=클리블랜드
11=올랜도
12=뉴욕
13=미네소타
14=애틀랜타
15=골든스테이트
16=보스턴
17=필라델피아
18=포틀랜드
19=시카고
20=밀워키
21=멤피스
22=유타
23=LA 클리퍼스
24=샬럿
25=댈러스
26=뉴올리언스
27=새크라멘토
28=브루클린
29=인디애나
30=워싱턴