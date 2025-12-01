[현장리뷰]'진안+사키 34득점 합작' 하나은행 돌풍 美쳤다, '디펜딩 챔피언' BNK 60-49 제압

기사입력 2025-12-01 20:49


[현장리뷰]'진안+사키 34득점 합작' 하나은행 돌풍 美쳤다, '디펜딩 …
사진제공=WKBL

[현장리뷰]'진안+사키 34득점 합작' 하나은행 돌풍 美쳤다, '디펜딩 …
사진제공=WKBL

[부천=스포츠조선 김가을 기자]부천 하나은행의 돌풍이 매섭다. '디펜딩 챔피언' 부산 BNK마저 제압했다.

부천 하나은행은 1일 부천체육관에서 열린 부산 BNK와의 'BNK금융 2025~2026 여자프로농구' 홈경기에서 60대49로 승리했다. 진안(20득점-11리바운드), 이이지마 사키(14득점) 등이 두 자릿수 득점을 기록하며 팀을 승리로 이끌었다. 하나은행(4승1패)은 3연승하며 청주 KB와 공동 1위에 이름을 올렸다. BNK는 2승2패를 기록하며 용인 삼성생명과 공동 3위에 자리했다.

분위기 좋은 두 팀의 대결이었다. '홈팀' 하나은행은 최근 2연승 중이었다. 개막 전 예상과 달리 시즌 초반 선두권을 형성하며 매서운 힘을 발휘하고 있었다. BNK는 안정적인 경기 운영으로 차곡차곡 승수를 쌓고 있었다.


[현장리뷰]'진안+사키 34득점 합작' 하나은행 돌풍 美쳤다, '디펜딩 …
사진제공=WKBL

[현장리뷰]'진안+사키 34득점 합작' 하나은행 돌풍 美쳤다, '디펜딩 …
사진제공=WKBL
경기는 팽팽했다. 두 팀은 초반부터 역전을 주고 받으며 치열하게 대결했다. 하나은행은 진안이 1쿼터에만 8득점-3리바운드를 기록하며 공격을 주도했다. BNK는 박혜진이 6득점하며 매서운 손끝을 자랑했다. 1쿼터는 BNK가 16-14로 앞선 채 마감했다.

2쿼터도 비슷한 양상이었다. 하나은행이 박서희의 3점슛으로 치고나가자 BNK가 이소희와 김소니아의 외곽포로 경기를 뒤집었다. 전반은 BNK가 30-29로 리드했다.


[현장리뷰]'진안+사키 34득점 합작' 하나은행 돌풍 美쳤다, '디펜딩 …
사진제공=WKBL

[현장리뷰]'진안+사키 34득점 합작' 하나은행 돌풍 美쳤다, '디펜딩 …
사진제공=WKBL
후반도 비슷한 양상으로 전개됐다. BNK가 달아나면 하나은행이 추격했다. BNK는 영리한 플레이로 상대의 파울을 유도했다. 자유투로 손쉽게 점수를 쌓았다. 하나은행은 사키가 내외곽을 오가며 공격을 이끌었다. 두 팀의 점수 차는 단 1점이었다. BNK가 44-43, 아슬한 우위를 점했다.

운명의 마지막 쿼터. 하나은행이 정예림 김정은의 외곽포로 기어코 리드를 잡았다. BNK는 작전 시간을 요청해 전열을 가다듬었다. 그러나 하나은행의 분위기를 막을 순 없었다. 하나은행은 김정은 진안의 연속 득점을 묶어 점수 차를 벌렸다. BNK는 작전 시간으로 반격을 노렸지만 뜻을 이루지 못했다. 하나은행이 마지막까지 집중력을 발휘해 승리를 챙겼다.

부천=김가을 기자 epi17@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'연예인 싸움 랭킹 1위' 줄리엔강, 명현만과 1:1 붙었다 "싸우면 누가 이길까"

2.

옥주현 결국 검찰 송치… "미숙했다 사과했지만" 미등록 기획사 3년 운영 '혐의 있음'

3.

'윤정수♥' 원진서, 2부 드레스는 더 화려하게..뮤지컬 같은 한 장면

4.

[단독]알파드라이브원, 내년 1월 정식 데뷔…2026년 빅루키 탄생

5.

[공식]촬영 중 쓰러진 김수용, 김숙·임형준이 구했다…신속 대응에 회복

스포츠 많이본뉴스
1.

"경기복 넘어 즐거움을"…현대건설, 크리스마스 유니폼 공개

2.

120억 잭팟→ML 도전 승승장구, 왜 김도영 부활 응원했나…"네가 없어서 받았다"

3.

[K리그 대상]'미친 왼발' 이동경→'별중의 별' MVP 영예, '첫 해 우승' 포옛→감독상 수상…영플레이어상 이승원(종합)

4.

'K리그1 최고의 별' 이동경의 묵직한 울림 "더 높은 곳을 향해 겸손하고 성실하게 올라가겠다"[K리그 대상]

5.

'K리그1 감독상' 포옛 감독의 특급 센스 "시간 없으니 통역이 소감 마무리...전북 모든 구성원들께 감사"[K리그 대상]

스포츠 많이본뉴스
1.

"경기복 넘어 즐거움을"…현대건설, 크리스마스 유니폼 공개

2.

120억 잭팟→ML 도전 승승장구, 왜 김도영 부활 응원했나…"네가 없어서 받았다"

3.

[K리그 대상]'미친 왼발' 이동경→'별중의 별' MVP 영예, '첫 해 우승' 포옛→감독상 수상…영플레이어상 이승원(종합)

4.

'K리그1 최고의 별' 이동경의 묵직한 울림 "더 높은 곳을 향해 겸손하고 성실하게 올라가겠다"[K리그 대상]

5.

'K리그1 감독상' 포옛 감독의 특급 센스 "시간 없으니 통역이 소감 마무리...전북 모든 구성원들께 감사"[K리그 대상]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.