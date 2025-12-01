19년 함께한 딸 잃은 '55세' 김정난, 남겨진 고양이도 우울증..."엄마가 최선 다할게"

기사입력 2025-12-01 19:14


19년 함께한 딸 잃은 '55세' 김정난, 남겨진 고양이도 우울증..."…

[스포츠조선 김수현기자] 배우 김정난이 '고양이 딸'을 보낸 후 일상에 대해 전했다.

1일 김정난은 "아빠 엄마 형제도 가고 홀로 남은 우리 타미. 밥도 잘 안 먹고 많이 우울해 합니다..."라며 속상해 했다.

이어 "그래도 우리 루카가 착하게 타미를 안아주네요. 우리 타미가 기운 낼수 있도록 응원해주세요..엄마가 최선을 다할게 타미야. #노묘 #고양이 우울증"이라 했다.

최근 김정난은 "2006년 5월에 세상에서 제일 예쁜 고양이로 태어나 2025년 11월 28일 오후 6시10분에 마리가 내 곁을 떠났다... 잠든 모습마저도 너무 고왔던 아이... 우리 진짜 잠시만 안녕인거야... #내전부 #내보물 #고양이별 #사랑해♥"라는 글과 함께 반려묘 사진을 함께 올렸다.

김정난이 소중하게 지켜온 반려묘의 마지막 모습이 안타까움을 자아냈다.


19년 함께한 딸 잃은 '55세' 김정난, 남겨진 고양이도 우울증..."…
김정난은 손편지로도 마리를 애도했다. 그는 "사랑하는 내 딸 마리야~ 네가 엄마에게 와 준게 얼마나 감사하고 행복한지"라며 "엄마가 언젠가 하늘나라에 가게 되면 꼭 마중 나와 줄거지? 잠시만 안녕"이라는 절절한 마음이 담겨 먹먹함을 더했다.

한편 1991년 KBS 14기 공채 탤런트로 데뷔한 김정난은 드라마 '개와 늑대의 시간', '신사의 품격', 'SKY 캐슬', '사랑의 불시착' 등에 출연했다.

shyun@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'연예인 싸움 랭킹 1위' 줄리엔강, 명현만과 1:1 붙었다 "싸우면 누가 이길까"

2.

1년 전 혁명가 어디로? 뉴진스, 결국 NJZ 버렸다…현실은 삭제 엔딩[SC이슈]

3.

김송, '하반신 마비' ♥강원래 발 상태 공개… "발톱 빠져도 감각 없다"

4.

수지x김선호, 베트남 함께 달렸다..마스크 없이 호수 러닝, 훈훈한 투샷

5.

옥주현 결국 검찰 송치… 미등록 기획사 3년 운영 덜미 후폭풍

연예 많이본뉴스
1.

'연예인 싸움 랭킹 1위' 줄리엔강, 명현만과 1:1 붙었다 "싸우면 누가 이길까"

2.

1년 전 혁명가 어디로? 뉴진스, 결국 NJZ 버렸다…현실은 삭제 엔딩[SC이슈]

3.

김송, '하반신 마비' ♥강원래 발 상태 공개… "발톱 빠져도 감각 없다"

4.

수지x김선호, 베트남 함께 달렸다..마스크 없이 호수 러닝, 훈훈한 투샷

5.

옥주현 결국 검찰 송치… 미등록 기획사 3년 운영 덜미 후폭풍

스포츠 많이본뉴스
1.

K리그 시상식에 등장한 신태용 감독, '폭행 의혹' 전면 부인..."정승현에 미안, 다른 폭행 있었으면 감독 안할 것"

2.

대충격! 김혜성 트레이드칩 전락하나 → 다저스 토사구팽 시나리오.. 日반응도 씁쓸

3.

이걸 웃어야 하나.. 김혜성-송성문 다저스 '벤치 듀오'설 떴다! → 日 오타니 야마모토는 원투펀치인데

4.

타격왕-MVP-WS 주역, 이들을 발밑에 둔 김하성, FA 타자 8위...이 정도면 235억 포기 잘 한건가?

5.

"경기복 넘어 즐거움을"…현대건설, 크리스마스 유니폼 공개

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.