'2025 KOREA CUP 최강전' 대망의 결승전 돌입

기사입력 2025-12-05 12:20


대한민국농구협회가 심혈을 기울여 준비한 2025 KOREA CUP 최강전이 드디어 결승전만을 남겨두고 있다.

이번 대회는 대한민국농구협회가 주최·주관하고, 문화체육관광부·국민체육진흥공단·하나은행·프로스펙스·아이에스동서가 후원한다. 총 25개 팀(생활체육 24팀+엘리트 고교 1팀)이 출전한 이번 대회는 지난 11월 22일부터 25강전을 시작으로 열전을 이어왔으며, 6일 오후 7시 동국대학교 체육관에서 결승전이 개최될 예정이다.

결승전은 농구 명문 경복고등학교와 올 시즌 동호회 농구 최강자로 군림하고 있는 업템포의 맞대결로 확정됐다. 경복고등학교는 고교농구 명문답게, 모든 경기에서 동호인 팀들을 상대로 압도적인 기량을 보여주며 결승까지 무난하게 진출했으며 업템포 또한 2025년 하반기 동호인 농구대회를 사실상 전부 석권하며 '현 시점 최강의 동호인 팀'으로 전주 카이저스, 제이크루, 아울스 같은 강팀들을 큰 점수 차로 제압, 위력을 그대로 입증했다.


작년에 이어 엘리트 고교팀이 2연속 우승을 차지할지, 아니면 동호인 최강 업템포가 왕좌를 탈환할지, 농구 팬들의 관심이 집중되고 있다. 한편 모든 대회 기록은 대한민국농구협회 홈페이지에서 확인할 수 있으며, 결승전은 KBS N 스포츠를 통해 TV로 생중계될 예정이다.


이원만 기자 wman@sportschosun.com



