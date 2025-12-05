[공식발표]"강설 경기 취소" 부천FC-수원FC PO 2차전, 7일→8일 오후 7시 수원종합운동장 '하루 연기'

기사입력 2025-12-05 09:14


[공식발표]"강설 경기 취소" 부천FC-수원FC PO 2차전, 7일→8일…
사진제공=한국프로축구연맹

[공식발표]"강설 경기 취소" 부천FC-수원FC PO 2차전, 7일→8일…
사진제공=한국프로축구연맹

[공식발표]"강설 경기 취소" 부천FC-수원FC PO 2차전, 7일→8일…
사진제공=한국프로축구연맹

[스포츠조선 김가을 기자]사상 초유의 일이 발생했다. 부천FC-수원FC의 경기가 강설로 연기됐다.

한국프로축구연맹은 5일 'K리그 2025 승강 플레이오프(PO)2 2차전 일정은 7일에서 하루 뒤인 8일로 변경했다'고 공식 발표했다. 이로써 PO2 1차전은 5일 오후 7시 부천종합운동장, 2차전은 8일 오후 7시 수원종합운동장에서 치르게 됐다.

올 시즌 K리그1 11위 수원FC와 K리그2 3위 부천FC가 K리그 승강 PO 무대에서 격돌한다. 두 팀은 당초 4일 오후 7시 부천종합운동장에서 경기할 예정이었다. 하지만 킥오프 두 시간여 전부터 올겨울 첫눈이 내리기 시작했다. 갑작스럽게 많은 눈이 쏟아졌다. 경기장을 정비하느라 경기 개시가 미뤄졌다가 아예 취소가 결정됐다. 김용세 경기감독관이 선수들의 안전상 경기 개최가 어렵다고 판단해 양 팀 감독의 동의를 거쳐 최종적으로 취소를 결정했다. 눈 때문에 경기장 라인이 보이지 않을 정도였다. 비디오판독(VAR)을 정상적으로 가동하기 어려운 점 등도 취소 결정에 영향을 준 것으로 알려졌다.

1차전이 하루 연기되면서 자연스레 2차전도 일정이 바뀌었다. 국제축구연맹(FIFA) 규정상 경기와 경기 사이에 48시간의 휴식이 보장돼야 한다.

한국프로축구연맹에 따르면 2010년 이후 악천후로 K리그 경기가 취소되거나 킥오프가 미뤄진 사례는 총 여섯 경기가 있었다. 2018년 8월 K리그1 제주 유나이티드(현 제주 SK)-수원 삼성 경기가 강풍으로 취소됐다. 2019년 여름에는 태풍 '타파'가 한반도를 덮쳐 두 경기가 연기됐다. 2020년 7월 제주-부천의 경기는 안개로 골대조차 보이지 않아 취소됐다. 2023년 8월 안산 그리너스-충북 청주 경기는 천둥과 번개에 따른 안전 문제로 예정된 날에 치르지 못했다. 2018년 11월 상주(현 김천) 상무와 강원FC의 경기는 폭설로 두 시간 연기돼 킥오프했다. 하지만 강설로 인한 경기 취소는 이번이 처음이다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이미숙, 제작진에 반말했다가 강부자에 혼쭐났다 "나보다 어려도 공손하라고"

2.

'50억 도쿄집' 추성훈, 몸에 수천만원 휘감고 14살 반려견도 명품 둘둘..."귀여워"

3.

조세호, '불법 자금 세탁' 조폭과 연루설…"선물 받았다는 건 사실무근" [공식]

4.

"여자 나이=크리스마스"...'65세' 최화정, 과거 듣던 모욕적 표현에 분노 "억울해"

5.

'87세' 양택조, 사위가 배우 장현성이었다 "연기력 훌륭, 노래도 잘해" ('특종세상')

스포츠 많이본뉴스
1.

英 BBC도 대서특필! "손흥민 토트넘에 영원히 남는다" 레전드 위한 특급 대우 예고...영상 편지까지 공개 "매우 감동적인 하루 될 것"

2.

"난 그를 사람이 아니라 '뱀'으로 본다" 야야 투레,과르디올라 작심저격...충격적인 불화설 재점화

3.

[속보] 손흥민 등장! 토트넘 복귀 영상편지 공개...눈물의 작별 인사 예고 "쏘니 갑니다. 제대로 작별 인사 하고 싶어요"

4.

"SON, 토트넘 돌아오는 이유 무엇인가" 英 BBC 난리 났다…'손흥민 유산 기린다' 하이로드 벽화, 레전드 대우 확실

5.

"최상의 조 '美' D"→"아르헨티나X노르웨이X이탈리아 '죽음의 조' NO!" 日, 북중미 WC 조 편성 시뮬레이션

스포츠 많이본뉴스
1.

英 BBC도 대서특필! "손흥민 토트넘에 영원히 남는다" 레전드 위한 특급 대우 예고...영상 편지까지 공개 "매우 감동적인 하루 될 것"

2.

"난 그를 사람이 아니라 '뱀'으로 본다" 야야 투레,과르디올라 작심저격...충격적인 불화설 재점화

3.

[속보] 손흥민 등장! 토트넘 복귀 영상편지 공개...눈물의 작별 인사 예고 "쏘니 갑니다. 제대로 작별 인사 하고 싶어요"

4.

"SON, 토트넘 돌아오는 이유 무엇인가" 英 BBC 난리 났다…'손흥민 유산 기린다' 하이로드 벽화, 레전드 대우 확실

5.

"최상의 조 '美' D"→"아르헨티나X노르웨이X이탈리아 '죽음의 조' NO!" 日, 북중미 WC 조 편성 시뮬레이션

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.