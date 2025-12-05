이미숙, 제작진에 반말했다가 강부자에 혼쭐났다 "나보다 어려도 공손하라고"
[스포츠조선 이게은기자] 배우 이미숙이 대선배 강부자에게 일침을 들은 사연을 전했다.
4일 '이미숙 숙스러운 미숙씨' 채널에는 '미숙한 건강찜 직접 개발한 소스 공개!+미니 텃밭까지'라는 영상이 게재됐다.
이미숙은 유튜브 제작진이 자택 촬영을 위해 방문하자 "어떻게 지내셨습니까 감독님"이라며 허리를 숙여 인사했다. PD가 어리둥절해하자 이미숙은 "앞으로 공손하게 존댓말을 하며 모시겠다. 강부자 선생님에게 혼났다"라고 말했다.
이어 "나이가 어린 사람이라도 공손하게 존댓말을 쓰라고 하셨다. 존댓말을 쓰고 되도록 화를 안 내겠다. 속에서 열불이 나지만 존경하겠다"라고 말했다.
PD는 "지켜보겠다"라며 한술 더 떴고 이미숙은 "뭐?"라며 발끈해 웃음을 자아냈다.
제작진은 "무서우니까 존댓말 하지 마시라"고 너스레를 떨었고, 이미숙은 다시 털털한 본래 모습으로 돌아가 현장을 웃음바다로 만들었다.
