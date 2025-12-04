유선, '배우 지망생 출신' 잘생긴 남편 자랑..."현재도 방송업계 종사" (옥문아들)[종합]

기사입력 2025-12-04 21:50


유선, '배우 지망생 출신' 잘생긴 남편 자랑..."현재도 방송업계 종사…

[스포츠조선 김수현기자] 배우 유선이 남편과 달달한 러브스토리를 공개했다.

4일 방송된 KBS2 '옥탑방의 문제아들'에는 연극을 통해 부부로 다시 만난 배우 유선과 오민석이 출연했다.

유선은 배우 지망생이던 남편을 모임에서 처음 만났다고. 유선은 "되게 밝고 긍정적인 사람이었다. 남편은 가진 게 없어도 항상 당당했다. 그런 면이 좋았다. 저는 위축되고 주눅이 잘 드는데 남편은 밝아서 좋았다"라 했다.

이에 김종국은 "너무 아무것도 없는데 당당하기만 하면 좀 꼴보기 싫다"라 했고 주우재 역시 동조했지만 유선은 "그런 건 허세도 남편은 상황에 주눅들지 않는다"라 했다.

유선은 '남편의 근황'에 대한 질문에 "같은 배우 지망생인데 제가 먼저 데뷔를 했다. 사실 남편 재능이 그렇게 있지 않았다"라 고백했다.


유선, '배우 지망생 출신' 잘생긴 남편 자랑..."현재도 방송업계 종사…
그는 "그래서 제가 남편 연기 레슨도 도와줬다. 남편이 그래서 마지막으로 공채 오디션을 준비했었다. 제가 메이크업이랑 코디도 해서 응원해가지고 보냈는데 떨어졌다. 그래서 배우 꿈은 포기했다"라며 눈시울을 또 붉혔다.

이어 "다음 계획을 해야 하는데 어려웠다. 사진 찍고 이력서 쓰고 하는 것도 함께 했다. 그래서 기획파트, 마케팅PD도 있다. 배우는 아니지만 방송업계에 있다"라 밝혔다.

또 유선은 남편과 썸을 2년이 탔다고. 유선은 "남편과 저는 서로 고백하는 스타일이다. 결국은 고백을 안하고 남편이 밤에 찾아왔는데 한강에서 데이트 같은 걸 했다. 가로등 불빛이 내려오고 그 밑에서 입맞춤을 했다. 우리 시대는 '오늘부터 1일' 해야 사귀는 거다"라 털어놓았다.


유선, '배우 지망생 출신' 잘생긴 남편 자랑..."현재도 방송업계 종사…

유선은 "아직도 스킨십이 자연스럽다. 아침과 퇴근하면 포오을 한다. 어떤 부부는 팔짱 끼는 것도 어색하다더라. 근데 스킨십을 삶 속에 녹이면 안그런다"라 했다. 이에 오민석은 "제가 누나의 남편을 아는데 항상 데리러 온다. 아직도 연인 같다"라 증언했다.

또 유선의 남편은 아내에게 이벤트도 자주 하는 로맨티스트였다. 유선은 "남편이 트렁크를 열었는데 풍선과 함께 생일 축하 현수막이 있더라"라 했다.

shyun@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

송지효, 주5일 공복에 술 마시는 충격 식습관 "끊을 생각 절대 없어"

2.

사유리, 반포 이사하자마자 대박…복권 당첨됐다 "고속터미널에서 다 써"

3.

'이상화♥' 강남, 韓 귀화 4년 만 드디어 개명한다 "권이도·이준재 중 고민"

4.

[종합] 故김새론 유족 측 "미성년 시절 교제 맞아"vs김수현 측 "억지 주장"

5.

[종합] 박나래, "매니저에 술잔 던져" 갑질 의혹→1인 기획사 문제까지…논란 어쩌나

연예 많이본뉴스
1.

송지효, 주5일 공복에 술 마시는 충격 식습관 "끊을 생각 절대 없어"

2.

사유리, 반포 이사하자마자 대박…복권 당첨됐다 "고속터미널에서 다 써"

3.

'이상화♥' 강남, 韓 귀화 4년 만 드디어 개명한다 "권이도·이준재 중 고민"

4.

[종합] 故김새론 유족 측 "미성년 시절 교제 맞아"vs김수현 측 "억지 주장"

5.

[종합] 박나래, "매니저에 술잔 던져" 갑질 의혹→1인 기획사 문제까지…논란 어쩌나

스포츠 많이본뉴스
1.

도대체 강민호는 얼마일까…'50억→26억→45억' C등급 베테랑들, 줄줄이 잭팟 터졌다

2.

[속보]부천-수원FC의 승강 PO 1차전, 폭설로 전격 취소...5일 다시 킥오프

3.

'너무한 거 아닙니까' 주전들이 싹 다 바뀌게 생겼다...통합우승 주역들, 백업 경쟁도 힘겹다

4.

'몬타뇨-갈레고 벤치+박현빈 선발' 부천 VS '싸박-안드리고-윌리안 스리톱' 수원FC, 외나무 승부[승강 PO 라인업]

5.

"봐도 봐도 안타까운 바르셀로나의 한국인 듀오" '야말 참교육' 쿠쿠렐라 조명한 기사에 등판한 이승우&백승호

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.