'이상화♥' 강남, 韓 귀화 4년 만 드디어 개명한다 "권이도·이준재 중 고민"
[스포츠조선 이우주 기자] 가수 강남이 드디어 개명을 결심했다.
4일 유튜브 채널 '동네친구 강나미'에서는 '한국 귀화 4년 차 강나미 드디어 개명 결심?! 철학관 3곳에서 새로운 이름 받기'라는 제목의 영상이 게재됐다.
귀화 4년 차가 된 강남은 아직 일본 이름을 사용하고 있었다. 강남은 "이름을 바꾼다 했는데 아직도 안 바꾸고 있다"며 "그게 왜 그러냐면 일본에서 정리할 게 너무 많아서 이름을 바꿔버리면 너무 힘들다. 카드, 포인트 카드, 마일리지 이런 게 나 나메카와 야스오(강남 본명)다. 코로나19 이후여서 왔다 갔다 못했다"고 밝혔다.
이뿐만이 아니었다. 강남은 "야스오라는 이름이 한국에서 그렇게 좋은 이름이 아니다. PC방 가면 욕을 엄청 한다. 왜 그렇게 야스오를 욕하냐. 그때 상처 받았다. 욕을 너무 세게 해서 그때 게임을 끊었다"고 토로했다. 야스오는 한 게임 캐릭터 중 하나.
제작진은 "그리고 형님 이름이 검색하기 진짜 어렵다"고 말했고 강남은 "강남 검색하면 강남 맛집, 강남 데이트코스가 나온다"고 공감했다.
강남은 "아무리 내가 예능으로 세게 때려도 다음날이면 무조건 다른 강남이 나온다. 강남 기사 보려면 그냥 이상화를 검색한다. 그러면 강남이 나온다"고 밝혀 웃음을 안겼다.
성도 새로 정해야 하는 강남은 이 씨와 권 씨 중 고민이라고. 강남은 "어차피 지금 강남이라는 사람이 상화 씨 집에 들어간 거랑 똑같다. 우리 집에 상화씨가 온 게 아니라 내가 상화 씨 집 간 느낌이지 않냐. 그래서 고민 중이다. 이 씨를 할 지 권 씨(어머니의 성)를 할지"라고 밝혔다.
개명을 고민 중인 강남에 제작진은 철학관 세 곳을 추천했다. 작명가는 이 씨보다 권 씨가 더 잘 맞는다며 다양한 이름을 추천했다. 여러 이름이 나온 가운데 강남은 '권이도'라는 이름에 반응했다. "세종대왕의 이름이 이도였다"는 작명가의 말에 "좋다"고 만족스러워했다. 이 씨와 맞는 이름 중에는 이준재를 가장 마음에 들어 했다.
wjlee@sportschosun.com
