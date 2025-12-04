손흥민 진짜 좋아했던 SON 인생 은인, 처참한 몰락..."인내심 잃고 …

영국 풋볼 인사이더는 3일(한국시각) '토트넘 팬들은 뉴캐슬전에서 또다시 부진한 모습을 보인 존슨에게 점점 인내심을 잃고 있다. 부상 문제로 인해 토트넘의 윙 포지션 경쟁이 줄어든 상황에서도, 24세의 존슨은 토마스 프랭크 감독 아래에서 수많은 기회를 부여받고도 주전 자리를 차지하지 못하고 있다'고 보도했다.
존슨은 노팅엄 포레스트에서 성장한 선수다. 노팅엄의 잉글랜드 챔피언십(2부리그) 시절에 리그 16골 9도움을 기록하는 활약으로 팀을 프리미어리그(EPL)로 이끌면서 주목을 받았다. EPL에서도 리그 8골 3도움을 터트리면서 토트넘의 관심을 받고 이적했다.
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
토트넘 이적 후 존슨은 데뷔 시즌에 5골 11도움으로 나름 성공적인 데뷔 시즌을 보냈다. 존슨은 지난 시즌 토트넘의 우승 영웅이 됐다. 리그에서도 11골 5도움으로 꽤 좋은 득점력을 보여준 존슨은 맨체스터 유나이티드와의 유로파리그(UEL) 결승전에서 결승골을 터트렸다. 손흥민 우승의 은인이 된 존슨이지만 이번 시즌 토트넘 팬들의 미움을 받고 있다.
풋볼 인사이더도 '지난 5월, 노팅엄 출신인 존슨은 맨유를 상대로 토트넘의 UEL 우승을 확정짓는 결승골의 주인공이었다. 오랜만에 트로피를 가져다준 그 기쁨 속에서 존슨은 팬들의 마음을 사로잡았지만, 그 환희는 오래가지 않았다'고 언급했다.
첫 시즌부터 존슨의 가장 큰 문제는 공격 포인트가 없을 때 경기 영향력이 굉장히 떨어진다는 점이다. 이번 시즌에 19경기 동안 단 4골밖에 터트리지 못하면서 단점이 크게 부각되고 있는 중이다.
매체는 '존슨은 8월 23일 이후 EPL에서 득점을 한 번도 기록하지 못하고 있으며, 이는 2024~2025시즌 모든 대회를 합쳐 18골을 넣었던 그의 최고의 시즌과는 극명하게 대조된다. 그를 잠재적 '게임 체인저'라 평가하며 믿음을 보였던 엔제 포스테코글루 감독의 기대와 희망도, 존슨의 매 경기 실망스러운 경기력과 함께 점점 사라지고 있다'고 설명했다.
존슨도 저렴하게 데려온 선수가 아니기에 토트넘의 머리는 골치가 아파진다. 모하메드 쿠두스를 제외하면 윙어 자리에서 제몫을 해내는 선수가 없다. 존슨, 마티스 텔, 윌손 오도베르 모두 젊고 재능이 있다고 평가받지만 정작 경기장에서는 기대 이하의 모습이다.
풋볼 인사이더는 '노팅엄에서 4750만파운드(약 933억)에 데려온 선수라는 점을 생각하면, 토트넘은 당시의 이적 결정을 후회하고 있을 것이다. 더 우려스러운 점은, 이런 모습이 처음이 아니라는 것이다. 토트넘 팬들은 존슨의 계속되는 실망스러운 경기력에 지쳐가고 있다. 계약은 2028년 6월까지 남아 있어 시간적 여유는 존재하지만, 토트넘은 존슨에게 쏟은 거액을 조금이라도 회수하기 위해 가까운 이적시장부터 매각을 진지하게 고려해야 할지도 모른다'며 토트넘에 존슨 방출을 진지하게 권했다.