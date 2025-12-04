[공식발표] 두산 아쿼, NPB 2군 끝판왕 뽑았다! → ERA 0.00…

[공식발표] 두산 아쿼, NPB 2군 끝판왕 뽑았다! → ERA 0.00에 150km 파이어볼러
|
|
|사진제공=두산베어스
[스포츠조선 한동훈 기자] 두산 베어스가 아시아쿼터 선수로 일본 우완투수 타무라 이치로(31)를 영입했다.
두산은 4일 타무라와 총액 20만달러(약 3억원)에 계약했다고 공식 발표했다. 두산은 11월 일본 미야자키에서 진행한 마무리캠프 기간 중 타무라를 초청해 입단 테스트를 실시했다. 불펜 투구와 라이브 피칭을 모두 소화했으며 패스트볼 커맨드와 구위가 훌륭하다는 평가를 받았다.
타무라는 키 1m73에 몸무게 80kg의 다부진 체격 조건을 갖췄다. 2016년 일본프로야구(NPB) 신인드래프트 6순위에 세이부 라이온스 지명을 받았다.
타무라는 불펜 요원이다. 9시즌 통산 150경기에서 182⅔이닝을 소화했다. 4승 2패 2세이브 8홀드 평균자책점 3.40을 기록했다. 2025시즌에는 2군에서 주로 마무리투수 보직을 맡았다. 16경기 17이닝 7세이브에 평균자책점 0.00을 마크했다. 1군에선 20경기 27⅔이닝 평균자책점 3.58을 기록했다.
두산 관계자는 "타무라는 하체 중심의 안정적 투구 밸런스를 갖춘 자원이다. 불펜투수로서 체력도 검증됐다"며 "최고 150km의 패스트볼은 물론 포크볼, 커브, 커터 등 다양한 구종을 구사한다. 필승조 역할을 충분히 소화할 수 있을 것"이라고 밝혔다.
|
|
|사진제공=두산베어스
타무라는 "전통 있는 명문팀 두산의 일원이 된 것이 자랑스럽다. 기회를 주셔서 감사드린다"라며 "NPB에서 9년간 활약하며 배운 모든 것을 발휘하겠다. 팬들을 설레게 만드는 플레이가 나올 수 있도록 최선을 다해 준비하겠다"고 각오를 다졌다.
한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.