[공식발표] 두산 아쿼, NPB 2군 끝판왕 뽑았다! → ERA 0.00에 150km 파이어볼러

기사입력 2025-12-04 16:12


[공식발표] 두산 아쿼, NPB 2군 끝판왕 뽑았다! → ERA 0.00…
사진제공=두산베어스

[스포츠조선 한동훈 기자] 두산 베어스가 아시아쿼터 선수로 일본 우완투수 타무라 이치로(31)를 영입했다.

두산은 4일 타무라와 총액 20만달러(약 3억원)에 계약했다고 공식 발표했다. 두산은 11월 일본 미야자키에서 진행한 마무리캠프 기간 중 타무라를 초청해 입단 테스트를 실시했다. 불펜 투구와 라이브 피칭을 모두 소화했으며 패스트볼 커맨드와 구위가 훌륭하다는 평가를 받았다.

타무라는 키 1m73에 몸무게 80kg의 다부진 체격 조건을 갖췄다. 2016년 일본프로야구(NPB) 신인드래프트 6순위에 세이부 라이온스 지명을 받았다.

타무라는 불펜 요원이다. 9시즌 통산 150경기에서 182⅔이닝을 소화했다. 4승 2패 2세이브 8홀드 평균자책점 3.40을 기록했다. 2025시즌에는 2군에서 주로 마무리투수 보직을 맡았다. 16경기 17이닝 7세이브에 평균자책점 0.00을 마크했다. 1군에선 20경기 27⅔이닝 평균자책점 3.58을 기록했다.


[공식발표] 두산 아쿼, NPB 2군 끝판왕 뽑았다! → ERA 0.00…
사진제공=두산베어스
두산 관계자는 "타무라는 하체 중심의 안정적 투구 밸런스를 갖춘 자원이다. 불펜투수로서 체력도 검증됐다"며 "최고 150km의 패스트볼은 물론 포크볼, 커브, 커터 등 다양한 구종을 구사한다. 필승조 역할을 충분히 소화할 수 있을 것"이라고 밝혔다.

타무라는 "전통 있는 명문팀 두산의 일원이 된 것이 자랑스럽다. 기회를 주셔서 감사드린다"라며 "NPB에서 9년간 활약하며 배운 모든 것을 발휘하겠다. 팬들을 설레게 만드는 플레이가 나올 수 있도록 최선을 다해 준비하겠다"고 각오를 다졌다.


한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'홀쭉한' 빽가, 얼굴 시술 깜짝 고백 "울쎄라 했다" (라디오쇼)

2.

함은정, 6천만원 드레스 대신 선택한 웨딩드레스...♥김병우와 투샷 첫 공개

3.

민희진 "어도어, 돌아오겠다는 뉴진스 갈라치기 해..진의 따지는 거 화 나"

4.

류중일 감독 절규 "아이까지 데려갔는데...'불륜' 며느리 교사 자격없어”

5.

박나래, 매니저 '갑질 의혹' 터졌다 "술 거부하자 폭언·상해..24시간 대기시켰다"

스포츠 많이본뉴스
1.

"김광현 기준점 아니다" 양현종 45억 어떻게 책정했나, 종신 타이거즈맨 특급 대우했다

2.

"멘탈 잡아준 고마운 로하스", 5368억 거물을 '유격수'로 만들어준 동료, LAD서 1년 더 뛰고 은퇴

3.

강백호 보상금이 한승택 몸값보다 많았다. 연봉인상 신의 한수. 3명 영입 KT가 강백호만 영입한 한화보다 적게 썼다니..

4.

'충격, 탄성 역대급 뮤비'만 남기고 홀연히 떠난다...또 한 명의 김주원, 보상 신화 탄생할까

5.

[단독]'통한의 PO 실패' 전남, 김현석 감독과 1년만에 '전격 결별'…다시 변화의 소용돌이 속으로

스포츠 많이본뉴스
1.

"김광현 기준점 아니다" 양현종 45억 어떻게 책정했나, 종신 타이거즈맨 특급 대우했다

2.

"멘탈 잡아준 고마운 로하스", 5368억 거물을 '유격수'로 만들어준 동료, LAD서 1년 더 뛰고 은퇴

3.

강백호 보상금이 한승택 몸값보다 많았다. 연봉인상 신의 한수. 3명 영입 KT가 강백호만 영입한 한화보다 적게 썼다니..

4.

'충격, 탄성 역대급 뮤비'만 남기고 홀연히 떠난다...또 한 명의 김주원, 보상 신화 탄생할까

5.

[단독]'통한의 PO 실패' 전남, 김현석 감독과 1년만에 '전격 결별'…다시 변화의 소용돌이 속으로

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.