송지효, 주5일 공복에 술 마시는 충격 식습관 "끊을 생각 절대 없어"

4일 송지효의 유튜브 채널에서는 '술 끊을 생각 없죠? 송지효:네'라는 제목의 영상이 게재됐다.
연예계 대표 애주가 중 한 명인 송지효는 "제 앞에 맥주가 있다. 이날은 맥방(맥주+먹방)을 할 것"이라며 기대감을 드러냈다. 송지효가 "취할 때까지 마시면 되냐. 근데 나는 소맥 체질"이라 하자 제작진은 바로 소주를 건넸다. "평소 주량이 어떻게 되냐"는 질문에 송지효는 "주량은 맥주 4~5캔이다. 요즘 좀 주량이 조금 늘었다. 맥주 두 병에 소주 한 병"이라 밝혔다.
제작진은 "송지효 하루 식단, 5시까지 공복 후 반찬에 술", "둘이서 (소주) 8병 마신 적도", "빈속에 술 마신다"는 내용의 송지효 관련 술 기사를 읽었다. 이를 모두 인정한 송지효.
제작진이 "술 끊을 생각은 없으시죠?"라고 묻자 송지효는 "네, 절대요"라고 단호하게 말했다.
제작진은 "새해도 다가오는데 다짐 같은 건 없냐고 물었고 송지효는 "오늘 사무실에 있으면서 달력을 보는데 약간 현타가 왔다. 내가 계속 이렇게 살 건가. 새해에 사람들이 다 다짐 하지 않냐. 나는 술을 조금 줄여야겠다는 생각은 조금 했다"고 털어놨다.
"일주일에 몇 번 드시냐"는 질문에 머뭇거리던 송지효는 "2주 전까지만 해도 일주일에 5번 마셨다"고 밝혔다.
송지효는 좋아하는 맥주 취향에 대해 "저는 취향은 확실하다. IPA나 에일 쪽 말고 깔끔한 라거를 좋아한다"고 밝혔다.