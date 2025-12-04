'뉴진스 결별' 민희진, 다음 신인은 보이그룹 "당분간 걸그룹은 안 만들 것" [종합]

기사입력 2025-12-04 15:11


'뉴진스 결별' 민희진, 다음 신인은 보이그룹 "당분간 걸그룹은 안 만들…

[스포츠조선 이게은기자] 민희진 어도어 전 대표가 오케이 레코즈 설립 후 계획을 밝혔다.

4일 민 전 대표는 '장르만 여의도' 라이브 방송에 출연했다.

민 전 대표는 "여론이 좋지 않다는 거 알고 있나?"라는 질문에 "솔직히 남들이 얘기해 줘서 안 거지 (반응을) 잘 안 본다. 길에서 만나는 분들도 응원해 주셔서 실제적으로 체감은 안 된다. 며칠 전에도 길에서 사인해달라고 해서 해드렸다. 근데 여론이 안 좋다고 하니까 '온라인, 오프라인이 차이가 나지?' 이런 생각을 했다"라고 이야기했다.

또 "(하이브와) 주주 간 계약 금액에 관심이 많은 것 같다"라는 말에는 "저는 사실 번 돈이 없는데 제가 하이브로부터 이미 돈을 많이 받은 걸로 알더라. 그래서 제게 투자 요청을 하는 분도 있다. 월급과 인센티브 외에 받은 게 없다. 저는 하이브에 있을 때 돈을 가장 많이 벌어준 사장이고 이걸 2년만에 달성했다. 주주간 계약 기간 동안 잘못한 게 없고 성과로 보여준 사장"이라고 토로하기도 했다.

뉴진스 멤버들의 어도어 복귀에 대해서도 입을 열었다. 민 전 대표는 "(어도어 측은) 왜 어린애들을 위해줘야 한다고 하면서 갈라 치기를 하려고 하는지 모르겠다. 2명이 복귀 의사를 먼저 밝혔을 때 저라면 다른 멤버들에게 연락을 하고 기다렸을 것 같다. 한 번에 발표해야 팬들이 혼란스러워하지 않고 어려움에 빠지지 않는다. 왜 혼란을 가중시키나. 3명이 돌아오겠다는 의사를 밝혔으면 받아들여야지 의심하고 도대체 진의를 왜 따지나. 그게 괴롭히지 않는 방법이다"라며 목소리를 높였다.

최근 설립한 오케이레코즈에 대해서도 밝혔다. 민 전 대표는 "일단 법인만 설립이 된 상황이다. 같이 일할 직원들도 있고 출근은 아직 안 하고 있다. 건물은 계약만 했지 완공은 안 됐다. 주주간 계약 재판도 돈 때문에 하는 게 아니다. 자존심 때문에 하는 건데, (재판에) 돈이 많이 들어 거덜 났다. 투자하겠다는 사람들이 많다. 전화위복처럼 법인이 만들어졌다는 소식이 들린 후 국내외로 연락이 엄청 많이 왔다. 감사한 상황인데 기사로는 재 뿌리듯 '안될 거야'라는 식의 기사가 나서 보고 웃었다"라고 말했다.

끝으로 "새 도전을 하면서 사실 걸그룹을 만들 일은 없을 것 같다. 나중에는 할 수 있겠지만 당장은 생각이 없다. 만약에 한다면 보이그룹을 할 것 같다"라며 항후 계획도 전했다.

joyjoy90@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'홀쭉한' 빽가, 얼굴 시술 깜짝 고백 "울쎄라 했다" (라디오쇼)

2.

손연재, 韓 떠나 LA 도착 후 20개월子 '독박육아' 시작..."♥남편 일하러 가는 것"

3.

중·일 갈등이 연예계로…에스파 닝닝, '홍백가합전' 설 수 있을까[SC이슈]

4.

제니 또 '일' 냈다! ‘Ruby’ 美 롤링스톤 ‘2025년 최고의 앨범’ 선정[공식]

5.

[SC줌人] ‘파인’→‘김 부장’까지…류승룡, 2025년도 꽉꽉 채웠다

연예 많이본뉴스
1.

'홀쭉한' 빽가, 얼굴 시술 깜짝 고백 "울쎄라 했다" (라디오쇼)

2.

손연재, 韓 떠나 LA 도착 후 20개월子 '독박육아' 시작..."♥남편 일하러 가는 것"

3.

중·일 갈등이 연예계로…에스파 닝닝, '홍백가합전' 설 수 있을까[SC이슈]

4.

제니 또 '일' 냈다! ‘Ruby’ 美 롤링스톤 ‘2025년 최고의 앨범’ 선정[공식]

5.

[SC줌人] ‘파인’→‘김 부장’까지…류승룡, 2025년도 꽉꽉 채웠다

스포츠 많이본뉴스
1.

英 BBC도 대서특필! "토트넘, 손흥민으로 돈 쓸어 담을 예정"...12월 깜짝방문 끝 아니다! "LA FC와 한국에서 친선전 논의 중일 것"

2.

[공식발표] '대투수' 양현종 KIA 잔류, '2+1년 45억' 계약…"타이거즈 팬들 함성 있었기에"

3.

'1+1'보다 '마음'이 먼저 움직였다...페이컷 복귀라니… 불혹의 타격장인, 그의 시선은 '왕조재건'에 있었다

4.

"멘탈 잡아준 고마운 로하스", 5368억 거물을 '유격수'로 만들어준 동료, LAD서 1년 더 뛰고 은퇴

5.

[공식발표]'파리 왕자님' 이강인 리그 1호골, '39.3% 득표' PSG 11월의 골 '영광'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.