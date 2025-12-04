'1+1'보다 '마음'이 먼저 움직였다...페이컷 복귀라니… 불혹의 타격장인, 그의 시선은 '왕조재건'에 있었다

기사입력 2025-12-04 11:12


'1+1'보다 '마음'이 먼저 움직였다...페이컷 복귀라니… 불혹의 타격…
2016 프로야구 KBO리그 kt위즈와 삼성라이온즈의 경기가 6일 수원 kt위즈파크에서 열렸다. 삼성 최형우가 2회초 1사 1,2루에서 백상원의 적시타때 홈을 밟고 있다.
스포츠조선DB /2016.04.06/

[스포츠조선 정현석 기자]삼성 라이온즈로 돌아온 불혹의 타격장인 최형우(42).

기다림 끝 3일 삼성과의 계약 공식 발표가 났다. 삼성 팬들은 환호했고, KIA 팬들은 낙담했다.

그런데 발표된 계약 조건이 예상보다 소박했다. 2년 최대 26억원.

2년 전 비FA 다년계약으로 KIA 타이거즈와 맺었던 1+1년 최대 22억원 보다는 훨씬 좋은 조건이지만, 시장 상황이 변했기 때문이다.

최형우는 지난 2년간 회춘모드를 발동했다. 지난해 116경기 0.280의 타율에 22홈런 109타점으로 통합 우승의 주역이 됐다. 올시즌에는 더 잘했다. 133경기에서 0.307의 타율과 24홈런, 86타점, OPS 0.928. 부상병동으로 신음하던 타선의 중심을 지켰다.

2024 시즌을 앞두고 맺은 1+1년 최대 22억원 계약의 근거가 됐던 2021년~2023년 성적보다 월등한 활약이었다.

아무리 미래 지향적인 FA 계약이라고는 해도 2년 전 조건은 충분히 넘길 것으로 예상됐다. 게다가 최근 FA 시장은 거품이 끼면서 몸값이 폭등한 상황. 삼성이 참전하면서 경쟁까지 붙었다. 몸값이 오를 만한 여건이 두루 갖춰졌다.
'1+1'보다 '마음'이 먼저 움직였다...페이컷 복귀라니… 불혹의 타격…
계약서에 사인한 뒤 삼성 라이온즈 유정근 대표이사와 포즈를 취한 최형우. 사진제공=삼성 라이온즈

'1+1'보다 '마음'이 먼저 움직였다...페이컷 복귀라니… 불혹의 타격…
계약서에 사인한 뒤 삼성 라이온즈 이종열 단장과 포즈를 취한 최형우. 사진제공=삼성 라이온즈
하지만 뚜껑을 열자 2년 최대 26억원이란 '거품 안 낀' 계약이었다. 게다가 이 안에는 조건을 충족해야 받을 수 있는 인센티브까지 포함돼 있다. 삼성이 보상금으로 KIA에 지불해야 할 15억원을 감안해도 과한 금액은 아니었다.

그러다보니 원 소속팀 KIA 타이거즈의 제시 조건에 관심이 모아졌다. 최대 총액이 26억보다 적지 않았기에 삼성의 2년이 아닌 KIA의 1+1년 제시안이 협상 결렬의 이유로 거론됐다.


물론 표면적으로는 이 부분이 맞다. 최형우는 안정된 2년 보장의 틀 안에서 뛰기를 희망했다.

하지만 1+1년 조건이 삼성으로 온 이유의 전부는 아니다.

이미 삼성을 떠나온지 강산이 변할 시간인 10년여가 지났지만, 최형우는 자신의 오늘을 있게 해준 삼성 라이온즈에 대한 그리움을 품고 살았다.

은퇴했지만 오승환을 필두로 구자욱, 류지혁 등 친한 선수들도 많다. 오승환 은퇴식 때 최형우는 조연 아닌 주연 처럼 삼성 선수단과 섞여 사랑하는 선배의 마지막 그라운드를 빛냈다. 삼성 후배들은 최형우 선배에게 억지로 삼성의 푸른 모자를 씌우고 사진을 찍게 하는 짓궂은 장난으로 라이온즈 복귀에 대한 희망을 넌지시 표현했다. 그 바람이 현실이 됐다.


'1+1'보다 '마음'이 먼저 움직였다...페이컷 복귀라니… 불혹의 타격…
눈물 흘린 최형우 놀리고 있는 강민호.

'1+1'보다 '마음'이 먼저 움직였다...페이컷 복귀라니… 불혹의 타격…
10일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 삼성의 경기. 삼성 오승환 은퇴투어 행사가 열렸다. 삼성 모자를 쓰고 오승환 곁에서 함께 기념 촬영을 하고 있는 최형우. 광주=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.09.10/
무엇보다 모든 계약 조건보다 최형우의 '마음'이 먼저 움직였다.

'내년 목표는 우승이고, 왕조재건이다. 최형우가 있어야 가능하다'는 진정성 있는 호소가 타격장인을 흔들었다. 장수는 자신을 알아주는 사람을 위해 목숨을 거는 법. 돈이 중요한 건 아니었다.

돈을 더 받고 싶은 건 인지상정이지만 최형우는 통 크게 계약 세부사항이 마무리 되기 전에 친정 복귀에 대한 마음을 굳혔다. 삼성행 확정 기사가 나온 뒤 한참 후에야 공식발표가 나온 이유다.

15억원 보상금 부담까지 안아야 했던 삼성은 최형우에게 더 좋은 조건을 마련해주기 위해 애썼다. 하지만 상황이 여의치 않았다. 이미 마음을 굳힌 최형우가 쿨하게 페이컷 계약서에 사인하면서 푸른 유니폼의 최형우 사진이 비로소 공개될 수 있었다.

'타격장인' 최형우에게 중요한 건 돈이 아닌 '왕조재건'을 위한 자신의 쓰임새였다.
정현석 기자 hschung@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

"제자와 모텔 간 여교사는 제 며느리"...류중일 감독, 실명 공개하며 국민청원 제기

2.

등 굽었던 이봉주 맞나...'난치병' 극복 후 '감동' 러닝 근황 "기적이다" ('션과함께')

3.

브루스 윌리스 ‘뇌’, 결국 해부대에..“치매 연구 위한 기증”

4.

이시영, '미숙아'로 태어난 1달된 딸 위해...황금 손발 도장→집 인테리어 "행복하게 해줄게"

5.

이병헌♥이민정 딸, 드레스 공주병 제대로 왔다..백설공주 변신해 인형과 '수다'

스포츠 많이본뉴스
1.

"브라질, 아르헨은 피하자" 운명의 북중미월드컵 조추첨, 홍명보 감독 미국 입성…"'꿀' 시나리오 원해" '韓 레전드' 차범근도 힘 보탠다

2.

이제 '괴물'도 40세 바라보는데...WBC 대표팀, 왜 갑자기 류현진 카드 꺼내들었나

3.

7년전 한국 맛본 대만 투수, 이번엔 롯데 유니폼? 33세 풍운아 왕웨이중 "아시아쿼터 후보" 현지 보도 [SC이슈]

4.

"이런 한국 선수는 없었다" 런던 수놓을 손흥민 벽화, 토트넘 팬들도 '왕의 귀환' 찬사 폭발…"곧 만나요"→'우리 주장', '진정한 레전드' 화답 물결

5.

'타격왕 보다 낫다' 김하성 가치 폭등 → 보라스 초호화 라인업에서도 8위 랭크

스포츠 많이본뉴스
1.

"브라질, 아르헨은 피하자" 운명의 북중미월드컵 조추첨, 홍명보 감독 미국 입성…"'꿀' 시나리오 원해" '韓 레전드' 차범근도 힘 보탠다

2.

이제 '괴물'도 40세 바라보는데...WBC 대표팀, 왜 갑자기 류현진 카드 꺼내들었나

3.

7년전 한국 맛본 대만 투수, 이번엔 롯데 유니폼? 33세 풍운아 왕웨이중 "아시아쿼터 후보" 현지 보도 [SC이슈]

4.

"이런 한국 선수는 없었다" 런던 수놓을 손흥민 벽화, 토트넘 팬들도 '왕의 귀환' 찬사 폭발…"곧 만나요"→'우리 주장', '진정한 레전드' 화답 물결

5.

'타격왕 보다 낫다' 김하성 가치 폭등 → 보라스 초호화 라인업에서도 8위 랭크

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.