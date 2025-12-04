김민종, 6억대 롤스로이스 수리비 선처 미담 "동네 주민이라..큰 사고 아냐" ('라스')

기사입력 2025-12-04 00:16


김민종, 6억대 롤스로이스 수리비 선처 미담 "동네 주민이라..큰 사고 …

[스포츠조선 조윤선 기자] 김민종의 훈훈한 미담이 공개됐다.

3일 방송된 MBC '라디오스타'는 김민종, 예지원, 김지유, 말왕이 출연한 '솔로의 품격' 특집으로 꾸며졌다.

이날 김구라는 "김민종이 롤스로이스를 주차해 뒀는데 같은 아파트 사는 분이 차를 긁었다. 근데 김민종이 수리비를 안 받고 처리했다"며 과거 화제가 된 김민종의 미담을 언급했다.

이에 김민종은 "큰 사고가 아니었다"며 쑥스러워했다. 김구라는 "차량 가격만 4억 가까이 되지 않았냐"고 물었고, 김민종은 "6억 정도였다. 근데 같은 아파트 주민이기도 해서 됐다고 했는데 이분이 글을 올린 게 미담이 되면서 화제가 됐다. 좀 부끄럽기도 하고 동네 주민이라서 그랬던 거다"라고 설명했다. 이어 "그 이후로도 반찬 계속 보내주시고 이제는 가끔 안부도 주고받고 지낸다"고 덧붙였다.


그러나 이후 해당 차량을 처분했다는 김민종은 "'이 차가 그 차야?'라는 시선이 쏟아지는 게 부담스러워서 조용히 차를 정리했다"고 말했다.

한편 김민종은 내년 1월 개봉을 앞둔 영화 '피렌체'에 노개런티로 출연해 주목받고 있다. 그는 "큰 결심은 아니다. 작품 계약하는데 개런티 책정해서 주려고 하는데 영화 자체가 규모가 크지 않은 저예산 영화니까 내 개런티라도 영화에 도움이 될까 싶어서 노개런티를 선언한 거다"라며 겸손한 모습을 보였다.

이어 "감독님이 너무 감사하다면서 만약 영화가 잘 되면 러닝 개런티로 계약서를 바꿔주겠다고 했다. 손익분기점이 20만 명"이라며 "'라디오스타'가 도와주셔야 된다"며 웃었다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.