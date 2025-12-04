현영, 남편과 이혼 위기 고백 "나를 철저하게 무시한 행동" ('아는 형…

현영, 남편과 이혼 위기 고백 "나를 철저하게 무시한 행동" ('아는 형수')

기사입력 2025-12-04 06:00


[스포츠조선 이우주 기자] 방송인 현영이 남편과 이혼할 생각까지 했던 일화를 밝혔다.

3일 유튜브 채널 '형수는 케이윌'에서는 방송인 현영이 게스트로 출연했다.

케이윌은 현영에게 "남편한테 잔소리하다가 끝내 포기한 게 있냐"고 물었고 현영은 "남편이 나한테 하다 하다 포기한 건 많다. 내가 포기한 건 없다"고 답했다.

현영은" 남편은 침대를 써도 위에 이불을 개서 깨끗하게 쓰고 세면대도 물기 하나 없이 깨끗하게 써야 한다. 그래서 인테리어하면서 수전을 두 개로 뒀다. 하나는 내 거 하나는 남편 거다. 그래서 반쪽은 물기도 없고 깨끗한데 내 쪽은 물이 흥건하다"며 "자기 손톱깎이 귀이개 세트도 따로 있다. 자기 거 건들지 말라더라"라고 남편과의 다른 성향을 고백했다.

이에 케이윌은 "결국 누가 누구한테 맞춘 삶이 된 거냐"고 물었고 현영은 "그냥 각자 사는데 남편이 계속 잔소리를 하는 것"이라며 웃었다.


그러면서 현영은 남편과의 신혼 갈등을 고백하기도 했다. 현영은 "신혼 때 일인데 나는 화장품 많은 게 마음이 편하다. 한껏 놓고 이거 발랐다 저거 발랐다 하는 게 행복하다"며 "일을 하고 나갔다 들어왔는데 깔끔하게 아무 것도 없더라. 봤더니 모든 화장품을 쇼핑백 하나에 털어 넣어서 욕조에 안 보이게 넣어둔 거다. 이혼하려 했다"고 밝혔다.

케이윌은 "안 버리지 않았냐"고 놀랐지만 현영은 "안 버렸어도 내 자존심의 스크래치와 소중한 화장품을 엉망진창으로 쇼핑백에 넣어서 쇼핑백을 안 보이는 욕조 안에 넣는 건 나를 철저하게 무시한 행동이니까"라고 단호하게 말했다.

이 일은 결혼 1년 후에 일어난 사건이라고. 현영은 "남편이 많이 참았다. 계속 얘기했는데 내가 듣지도 않으니까 참다 참다 걷어서 치워놓은 것"이라 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.