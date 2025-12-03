김영옥, 어마어마한 땅부자…800평 가평 땅 공개 "집 짓는 게 로망"

김영옥, 어마어마한 땅부자…800평 가평 땅 공개 "집 짓는 게 로망"

[스포츠조선 이우주 기자] 배우 김영옥이 800평 가평 땅을 최초로 공개했다.

3일 김영옥의 유튜브 채널에서는 '김영옥 800평 가평 땅 최초 공개! 할머니의 숨겨놓은 리틀 포레스트'라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 김영옥은 제작진과 함께 가평 땅을 보러 가기로 해다. 동생과 함께 산 땅이라는 김영옥은 "둘이 같이 산 거다. 그게 900몇 평이었는데 100평 팔아먹고 길 나고 해서 지금 800평도 안 될 거다. 지금 780평"이라고 밝혔다.

제작진이 "'건축탐구 집' 하면서 관심이 생겼냐"고 묻자 김영옥은 "더 많이 생겼다. 옛날부터 낭만이 있었다. 카 하우스 있지 않냐. 요즘은 다 지어진 집을 갖다 놓는 게 있다더라. 그걸 놓으면 잘 갈까? 너희들이 지겹게 오실까?"라고 로망을 밝혔다.


친동생을 만나 함께 가평으로 간 김영옥. 김영옥의 땅은 340평 땅과 440평 땅이 길을 사이에 두고 나뉘어져 있었다. 340평 땅을 본 제작진은 "당장 집 지어도 되겠다"고 놀랐고 김영옥은 "그래서 석축을 쌓았다. 누가 그래도 집을 지으려고 하면 일급지"라고 자랑했다.

더 넓은 440평 땅에 김영옥은 "꽤 크다. 차도 들어갈 수 있게 공사해야 한다. 2,500만 원에 하라는 걸 비싸다고 안 했는데 지금은 더 비쌀 거다. 근데 무슨 땅 장사 하나. 그냥 갖고 있는 것"이라고 밝혔다.

