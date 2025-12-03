김수용, 급성 심근경색 후 확 달라졌다 "저승 갔는데 명단에 없다고 돌아와" ('비보티비')

[스포츠조선 이우주 기자] '비보티비' 김수용이 급성 심근경색 후 회복 중인 근황을 공개했다.

3일 유튜브 채널 '비보티비'에서는 '집순이는 연애 어떻게 해? 집순이, 집돌이 특징 여기 다 있음. 집순이, 집돌이 자랑대회'라는 제목의 영상이 게재됐다.

최근 급성 심근경색으로 쓰러졌던 김수용을 향한 걱정이 쏟아진 가운데, 송은이와 김숙이 대신 근황을 전했다. 김숙은 "제가 김수용 선배님한테 퇴원하자마자 얘기했다. 복귀는 '김숙티비'로 해주셔야 되지 않겠냐 하니까 흔쾌히 알겠다더라"라고 말했고 송은이는 "쉰 적이 없는데 복귀가 뭐냐"며 웃었다.

송은이는 "김수용 씨에 대한 걱정과 염려를 너무 많이 하셔서 '비밀보장'에서 말씀 드리면 지금 잘 회복하시고 퇴원하셨다. 건강히 잘 지내고 계신다"며 즉석에서 전화 연결을 했다.

전화를 받은 김수용에 김숙은 "저승이죠?"라고 장난쳤고 김수용은 "저승에 갔었다"며 웃었다.

김수용은 "저승에 갔는데 아직 T.O가, 명단에 없는데 왜 왔냐더라. 돌아가라 해서 이승으로 돌아왔다. 벌써 왔냐. '잘못 됐다. 빨리 돌아와라' 해서 '네 감사합니다' 하고 빨리 돌아왔다"라고 너스레를 떨었다.

복귀작은 '김숙티비'라는 이야기에 김수용은 "거기서 벌어진 일이다. 어떤 프로그램에서 사달이 났는지 모르지 않냐. 그 디테일을 김숙이 풀어주면 재밌을 거 같다. 사실 나도 잘 모른다"며 웃었고 김숙은 "아는 사람은 저랑 임형준 뿐"이라 밝혔다.


김수용, 급성 심근경색 후 확 달라졌다 "저승 갔는데 명단에 없다고 돌아…
술은 안 마셨지만 애연가였다는 김수용은 "담배는 이제 안녕이다. 이제 내가 안 먹을 걸 버킷리스트처럼 써놨다. 술, 담배, 햄버거, 콜라, 구워 먹는 고기 그런 걸 다 적어놨다"며 "먹는 것도 중요하지만 운동도 중요하다더라"라고 밝혔다.


그러면서 김수용은 "기사에서 제일 웃은 부분이 뭔지 아냐. '퇴원 후 건강 회복을 위해 모든 스케줄을 중단하길 했다'더라. 그런 기사를 봤다"고 너스레를 떨었고 송은이는 "우리가 낸 것도 없지 않아 있다. 기자 분들 요청이 많이 오는데 우리도 공식적인 입장을 정리해야 하지 않냐. 마무리할 멘트가 마땅치 않더라. 다른 데서는 그런 식으로 하길래 그렇게 했다"고 밝혀 웃음을 안겼다.

개그맨 답게 농담을 하며 전화통화를 한 김수용은 "웃을 수 있다는 것 자체로 감사하다. 죽었던 사람인데"라고 밝혔다.

이에 김숙은 "마음가짐이 달라졌냐"고 물었고 김수용은 "가치관도 달라졌다. 담배에 대해 되게 관대하지 않았냐. 이제는 누가 담배 피운다 하면 '끊어라, 진짜 죽는다'고 한다. 담배를 줄이는 게 아니라 아예 안 피워야 한다. 전자담배도 안 된다"고 단호하게 말했다.

김수용의 금연 선언에 김숙은 "'숙이는 노담'이었는데 '수용이는 노담' 물려 드리겠다"고 밝혔다.

