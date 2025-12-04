윤현민, 사우나서 한 생명 살렸다..위급환자 119 신고→구급대원과 목숨 구해

기사입력 2025-12-04 05:55


윤현민, 사우나서 한 생명 살렸다..위급환자 119 신고→구급대원과 목숨…

[스포츠조선 김소희 기자] 배우 윤현민이 일상 속 작은 관심과 신속한 판단으로 한 생명을 구했다.

3일 윤현민은 자신의 계정에 "사우나에서 나오는 길에 한 분이 호흡을 힘겹게 하시길래 119에 신고를 했다"고 전하며 당시 상황을 공유했다.

그는 "5분도 안 돼서 구급대원 분들이 오셨고, 응급처치를 하셔서 다행히 회복 하실 수 있었다"고 설명하며 긴박했던 순간을 생생하게 전했다.

이어 윤현민은 "다시 한번 구급대원분들에게 감사함을 느낀다. Hero"라며 구급대원들의 신속한 대응과 헌신에 존경과 감사를 표했다.


윤현민, 사우나서 한 생명 살렸다..위급환자 119 신고→구급대원과 목숨…
이번 사건 속 윤현민은 단순한 친절을 넘어, 일상 속에서도 주변을 살피고 누군가의 위급한 순간에 주저하지 않고 도움의 손길을 내밀 수 있는 따뜻함을 보여주었다. 작은 관심과 빠른 판단이 얼마나 큰 변화를 가져올 수 있는지를 다시금 일깨운 순간이었다.

한편 윤현민은 2010년 뮤지컬 '김종욱 찾기'로 데뷔했다. 이후 '스프링 어웨이크닝', '총각네 야채가게' 등 다양한 뮤지컬에 출연했으며, 2013년 JTBC 드라마 '무정도시'로 시청자들의 눈길을 사로잡았다. 이어 tvN '마녀의 연애', KBS2 '연애의 발견', '순정에 반하다' 등 여러 작품을 통해 배우로서 입지를 다졌고, MBC 드라마 '내 딸, 금사월'에서는 시청률 30%대를 기록하며 'MBC 연기대상 특별기획부문 남자 신인상'을 수상했다.

이후 tvN '계룡선녀전', 넷플릭스 '나홀로 그대', Mnet '내 안의 발라드', TV조선 '복수해라', ENA '보라! 데보라', JTBC '웃는 사장', 영화 '가문의 영광: 리턴즈' 등 다수의 드라마, 영화, 예능 프로그램에서 활약하며 다채로운 연기 스펙트럼을 선보이고 있다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

선우용여 딸 최연제, 떼돈 벌었다..강남 빌딩 두 채 살 정도였는데 "父 재판비 내줘"

2.

아유미, 연예인 전남친 바람 폭로 "다른 여자 아이돌에 매일 연락" ('A급 장영란')

3.

김수용 귓불주름, 심근경색 전조증상 아니었다..유재석 교수 "노화 현상"(유퀴즈)

4.

김수용, 급성 심근경색 후 확 달라졌다 "저승 갔는데 명단에 없다고 돌아와" ('비보티비')

5.

김영옥, 어마어마한 땅부자…800평 가평 땅 공개 "집 짓는 게 로망"

연예 많이본뉴스
1.

선우용여 딸 최연제, 떼돈 벌었다..강남 빌딩 두 채 살 정도였는데 "父 재판비 내줘"

2.

아유미, 연예인 전남친 바람 폭로 "다른 여자 아이돌에 매일 연락" ('A급 장영란')

3.

김수용 귓불주름, 심근경색 전조증상 아니었다..유재석 교수 "노화 현상"(유퀴즈)

4.

김수용, 급성 심근경색 후 확 달라졌다 "저승 갔는데 명단에 없다고 돌아와" ('비보티비')

5.

김영옥, 어마어마한 땅부자…800평 가평 땅 공개 "집 짓는 게 로망"

스포츠 많이본뉴스
1.

"감독님 죄송합니다" 최형우의 전화, "우승 2번 시켜준 선수" 이범호 감독 애써 웃으며 보냈다

2.

52% 성공률에 실바잡은 4블로킹. 현대건설 2위로 끌어올린 국내 에이스. "할 수 있는 것만..."[수원 인터뷰]

3.

손흥민 없어 너무 불행해요→'충격 분석' 토트넘 EPL 행복 순위 꼴찌...동료끼리 충돌+감독 패싱+팬 무시+팬심 분열, 최악 4종 세트

4.

'결국 버티지 못했다' 김서현 대표팀 충격 탈락, 그 대체자 유영찬 선택 왜?

5.

김현수에 최형우까지... 레전드급 베테랑들의 충격 이적. 보상없는 C등급 아직 남았다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.