[공식발표] 박석민 삼성 복귀, 2군 타격코치 → 삼성 2군 감독과 1군 타코 모두 일본인으로

기사입력 2025-12-05 10:41


스포츠조선DB

[스포츠조선 한동훈 기자] 삼성 라이온즈가 코칭스태프 개편을 단행했다. 일본인 타격코치와 퓨처스 감독을 영입하고 1군 야수총괄 코치직을 신설하는 등 변화가 이뤄졌다.

우선 무라카미 타카유키 전 소프트뱅크 1군 타격코치가 라이온즈 유니폼을 입게 됐다. 무라카미 코치는 1군 메인 타격 파트를 맡을 예정. 일본프로야구(NPB) 올스타 출신인 무라카미 코치는 현역 시절 통산 147홈런을 기록한 바 있으며 17년간 유틸리티 플레이어로 활약했다.

또한 모리야마 료지 전 소프트뱅크 투수코치가 라이온즈 퓨처스 지휘봉을 잡는다. 모리야마 감독은 1996년부터 지난 시즌까지 NPB에서 투수 및 재활코치 등 보직을 거치며 다양한 경험을 쌓은 인물. 구단의 최대 과제인 투수 육성 및 세대 교체 적임자로 평가받고 있다.

채상병 현 1군 배터리 코치는 1군 야수총괄 코치를 맡게 됐다. 선수단 파트별 관리 효율을 위해, 2015년부터 오랜 기간 코치로 일하며 선수단에 대한 이해도가 높은 채 코치가 중요 직책을 맡게 됐다.

삼성 프랜차이즈 스타 출신인 박석민 전 두산 1군 타격코치는 다음 시즌 라이온즈 퓨처스 타격을 맡게 된다. NPB 연수와 코치 경험을 토대로 고향팀 후배들의 기량 향상을 도울 예정. 팀워크에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다.


무라카미 코치. 사진제공=삼성라이온즈

모리야마 2군 감독. 사진제공=삼성라이온즈
이밖에 과거 라이온즈 수비코치를 역임했던 이윤효 전 코치를 재영입했다. 3군 총괄 겸 수비코치를 맡을 예정이다. 최일언 1군 수석코치가 1군 메인 투수코치를 겸직하고, 박석진 현 1군 메인 투수코치는 1군 불펜코치로, 박희수 현 1군 불펜코치는 퓨처스 투수코치로 보직이 바뀐다. 이흥련 코치가 퓨처스에서 1군 배터리코치로 이동하고, 김응민 코치가 퓨처스 배터리 파트를 담당할 예정이다. 퓨처스 수비 파트는 새로 영입한 남원호 코치가 맡게 됐다. 최영진 현 1군 전력분석원은 3군 타격분석코치로 자리를 바꾼다. 또한 3군 타격 파트를 배영섭 코치가, 주루 파트를 강명구 코치가 담당하게 됐다.


한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com

