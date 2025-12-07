여론 뒤바뀐 크리스 폴 방출, 제임스 하든의 '파묘'. "휴스턴 시절부터 불편한 관계. OKC 트레이드 요청"

[스포츠조선 류동혁 기자] 크리스 폴의 복귀는 '새드 엔딩'으로 끝났다. 그런데, '파묘'가 계속되고 있다.

갑작스런 크리스 폴 방출 소식에 비판의 화살이 일제히 LA 클리퍼스로 향했다.

올 시즌을 끝으로 은퇴를 예고한 그는 친정팀 LA 클리퍼스로 복귀했다. 지난 3일(이하 한국시각) 전격적으로 방출했다.

그는 지난 7월 1년 단기계약을 LA 클리퍼스와 맺었고, 친정팀에서 선수생활을 마무리할 예정이었다.

순탄하게 은퇴 시즌을 치르는 듯 했던 폴은 갑작스러운 방출 소식에 큰 충격을 받았다.

여론은 LA 클리퍼스에 대해 당연히 우호적이지 않았다. 하지만, LA 클리퍼스 역시 입장을 발표하면서 여론은 급변하고 있다.

로렌스 프랭크 LA 클리퍼스 사장은 '폴의 방출 결정은 전격적으로 이뤄진 게 아니다. 폴과 처음부터 맞지 않았고, 대화를 계속 시도했지만, 결국 갈등은 봉합되지 않았다'고 했다.

ESPN은 '크리스 폴은 터론 루 감독의 전술에 대해 끊임없이 이의를 제기했고, 라커룸에서도 자신의 축소된 역할을 받아들이지 못한 채 끊임없이 불만을 토로했다'고 했다.


여기에는 제임스 하든과 갈등설도 새롭게 제기됐다.

야후 스포츠는 7일 '제임스 하든은 LA 클리퍼스가 크리스 폴과 계약하는 것을 원하지 않았다. 휴스턴 로케츠 시절 악연 때문'이라며 '휴스턴 시절 두 사람은 여러차례 충돌했고, 결국 제임스 하든은 휴스턴에게 크리스 폴을 오클라호마로 트레이드하도록 압박했다'고 했다.

폴이 LA 클리퍼스에 합류했지만, 두 선수의 관계는 개선되지 않았다.

제임스 하든은 현지 매체와의 인터뷰에서 '(크리스 폴 방출 소식을 듣고) 정말 놀랐다. 하지만 크리스 (폴)뿐만 아니라 우리가 겪고 있던 일도 많았다. 이건 내 손에서 벗어난 일이다. 내가 통제할 수 있는 것에 집중해야 한다. 프런트 오피스가 그게(폴의 방출) 최선의 결정이라고 판단한 듯 하다'고 했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com

