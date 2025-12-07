[현장인터뷰] 허훈 "강행군 피로? 이기면 싹 가신다. 많이 뛰는 것에 …

|
[부산=스포츠조선 최만식 기자] "강행군 피로? 그게 뭔데요?"
이날 경기에서 SK의 맹추격이 전개되던 4쿼터 승부처에서 3점슛 1개 포함, 9득점-2리바운드-2어시스트로 승기를 끝까지 지키는데 앞장섰다.
허훈은 전날 원주 DB전에서고 그랬고, 이날도 4쿼터에 폭발했다. 그는 다 계획이 있었다고 한다.
"팀 사정상 빅맨이 부상으로 빠져 있다. 그래서 수비에 에너지를 쏟고 있다. 전반에 최대한 상대를 힘들게 만들자는 생각으로 수비에 치중한다. 그런 플레이를 하다 보니 상대가 힘 빠졌을 때 후반 득점이 집중되는 것 같다."
최근 강행군에 힘들지 않느냐는 질문에 대해 허훈은 "전혀 힘들지 않다. 이기면 힘든 게 싹 사라진다. 100일 정도 쉬었기 때문에, 더 좋아질 일만 남았다. 많이 뛰는 것에 감사하고 행복하다"라며 활짝 웃었다.
이 감독이 허훈 중심의 팀 플레이를 강조한 것에 대해서는 한껏 자신을 낮췄다.
허훈은 "감독님이 가드 레전드이시다 보니 가드의 기를 살려주려 하시는 것 같다. 우리 팀에서는 나뿐 아니라 모든 선수가 능력이 있다. 어떻게 하면 그 선수들을 잘 살려줄 수 있을까 항상 생각한다"면서 "제 위주로 하되, 모든 선수가 신이 나고, 득점이 돼야 강팀이다. 모든 선수가 유기적으로 플레이를 하도록 도와야 한다. 언제일지 모르지만 앞으로 좋아질 일만 남았다"라고 말했다.
