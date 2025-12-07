[현장인터뷰] 허훈 "강행군 피로? 이기면 싹 가신다. 많이 뛰는 것에 감사"

기사입력 2025-12-07 19:46


[현장인터뷰] 허훈 "강행군 피로? 이기면 싹 가신다. 많이 뛰는 것에 …

[부산=스포츠조선 최만식 기자] "강행군 피로? 그게 뭔데요?"

부산 KCC의 에이스 허훈이 해결사 본능을 드러내며 연승을 이끌었다.

KCC는 7일 부산 사직체육관에서 벌어진 '2025~2026 LG전자 프로농구' 서울 SK와의 홈경기서 83대80으로 승리했다. 2연패 뒤 2연승에 성공한 KCC는 11승8패로 단독 3위로 올라섰다. 3연승에서 멈춘 SK는 10승9패로 5위로 내려갔다.

이날 경기에서 SK의 맹추격이 전개되던 4쿼터 승부처에서 3점슛 1개 포함, 9득점-2리바운드-2어시스트로 승기를 끝까지 지키는데 앞장섰다.

3점 차로 앞서던 경기 종료 11.3초 전 허웅에게 패스한다는 것이 턴오버를 범하며 보는 이를 놀라게 하기는 했지만 '보는 재미를 높여주기 위한' 애교로 봐 줄 만했다.

이날 승리 소감으로 허훈은 "3라운드 첫 경기에서 선수들이 하나가 돼서 뛰었다. 좋은 분위기 이어가면 좋겠다"라고 말했다.

허훈은 전날 원주 DB전에서고 그랬고, 이날도 4쿼터에 폭발했다. 그는 다 계획이 있었다고 한다.

"팀 사정상 빅맨이 부상으로 빠져 있다. 그래서 수비에 에너지를 쏟고 있다. 전반에 최대한 상대를 힘들게 만들자는 생각으로 수비에 치중한다. 그런 플레이를 하다 보니 상대가 힘 빠졌을 때 후반 득점이 집중되는 것 같다."


최근 강행군에 힘들지 않느냐는 질문에 대해 허훈은 "전혀 힘들지 않다. 이기면 힘든 게 싹 사라진다. 100일 정도 쉬었기 때문에, 더 좋아질 일만 남았다. 많이 뛰는 것에 감사하고 행복하다"라며 활짝 웃었다.

이 감독이 허훈 중심의 팀 플레이를 강조한 것에 대해서는 한껏 자신을 낮췄다.

허훈은 "감독님이 가드 레전드이시다 보니 가드의 기를 살려주려 하시는 것 같다. 우리 팀에서는 나뿐 아니라 모든 선수가 능력이 있다. 어떻게 하면 그 선수들을 잘 살려줄 수 있을까 항상 생각한다"면서 "제 위주로 하되, 모든 선수가 신이 나고, 득점이 돼야 강팀이다. 모든 선수가 유기적으로 플레이를 하도록 도와야 한다. 언제일지 모르지만 앞으로 좋아질 일만 남았다"라고 말했다.
부산=최만식 기자 cms@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

