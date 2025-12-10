다문화 농구 페스티벌, '2025 크리스마스 다문화 농구대회' 개최!

한국농구발전연구소(소장 천수길)와 미국 포위드투 재단(For With To Foundation)이 함께 20일 오전 11시부터 서울 원효로 다목적체육관에서 다가오는 크리스마스를 더욱 따뜻하게 만들어 줄 다문화 농구축제 '2025 크리스마스 다문화 가족 농구대회'를 개최한다.
'크리스마스 다문화 가족 농구대회'는 코로나19 팬데믹으로 한때 중단됐으나, 미국 캘리포니아의 '포위드투 재단'의 적극적인 후원으로 지난해 다시 부활했다. 올해 대회는 한국다문화청소년협회, 대한다문화생활체육회, 청해엔지니어링, 용산구시설관리공단 용산청소년센터, 다꿈만나 우리글 진흥회, 용산구농구협회, Stuff Crew 등이 후원한다.
한국농구발전연구소 제공
대회에는 포위드투 재단이 창단한 한국, 중국, 일본, 러시아, 몽골, 필리핀, 멕시코 등 13개국 25명으로 구성된 국내 최초 다문화 어머니 농구단 '포위드투 글로벌 마더스 농구단'이 참가하며 서울시 '2025 약자와의 동행 공모사업' 일환인 다문화 유소년 선수단 '글로벌 프렌즈 농구단'과 '파스텔프렌즈 다문화 어린이 농구단' 지난 1년간 아낌없는 재능기부를 펼친 외국인학교 자원봉사 학생 및 학부모 등 총 120여명이 참여해 다문화 축제를 펼칠 예정이다.
2024년 크리스마스 다문화가족 농구대회 장면. 한국농구발전연구소 제공
2024년 크리스마스 다문화가족 농구대회 장면. 한국농구발전연구소 제공
행사는 전문 강사의 지도로 모던댄스를 배우며 몸을 푸는 것으로 시작해, 자원봉사 팀과 초등·중학생 팀의 경기, 다문화 어머니 팀과 자원봉사 여자 중학생 팀의 경기가 이어진다.
이와함께 가족대항 슛 콘테스트, 드리블 챌린지, 레이업 슛 릴레이 등 총 5개 종목에서 참가팀 별 조별 예선과 결선 토너먼트를 통해 최종 우승팀을 가리게 된다. 최종 우승팀에게는 '2026년 국내 전지훈련 및 역사 탐방'과 '해외 전지 훈련' 참여 기회가 부상으로 제공될 예정이다.
체육관을 찾은 대회 참가자와 가족들, 관람객들에게는 '포위드투 재단'에서 특별히 준비한 기념 셔츠를 비롯해 간식, 음료, 다과, 각종 경품 등 풍성한 선물을 제공해 크리스마스를 앞둔 다문화 축제 분위기를 한층 더할 것으로 기대된다.
2024년 크리스마스 다문화가족 농구대회 장면. 한국농구발전연구소 제공
이상진 포위드투 재단 총괄디렉터는 "2013년부터 매년 열려 온 '다문화 농구대회'의 역사를 다시 이어나갈 수 있게 되어 감동적이며, 함께 후원해 준 단체들에 깊은 감사를 드린다"며 "앞으로도 한국농구발전연구소와 함께 다문화 농구대회를 다문화 인식 개선과 미래인재 양성에 기여하는 다문화 희망축제가 될 수 있도록 아낌없이 지원해 나갈 것"이라고 말했다.
천수길 한국농구발전연구소 소장은 "이번 농구대회를 통해 다문화 가정의 화합과 건강 증진에 기여하고, 미래 세대인 다문화 청소년들이 꿈을 키우고 사회 구성원으로서 자신감을 얻는 소중한 기회가 될 것"이라며 "대회를 다시 개최할 수 있게 후원해 준 포위드투 재단과 여러 후원사들, 관계자들께 감사의 말씀을 전하며, 앞으로도 한국농구발전연구소는 농구를 통한 사회 공헌 활동을 지속적으로 추진해 나갈 것"이라고 밝혔다.