56홈런 슬러거, 이적 불발! → 같은 돈인데 친정 남았다! '5년 1억…

Oct 8, 2025; Los Angeles, California, USA; Philadelphia Phillies designated hitter Kyle Schwarber (12) looks on during the seventh inning against the Los Angeles Dodgers during game three of the NLDS round for the 2025 MLB playoffs at Dodger Stadium. Mandatory Credit: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA - SEPTEMBER 24: Kyle Schwarber #12 of the Philadelphia Phillies reacts in the dugout after hitting a home run during the third inning against the Miami Marlins at Citizens Bank Park on September 24, 2025 in Philadelphia, Pennsylvania. Isaiah Vazquez/Getty Images/AFP (Photo by Isaiah Vazquez / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
"오늘 밤 안에 5년 1억5000만달러를 제시해주면 바로 수락하겠다."
필라델피아는 곧바로 거기에 따랐다. 슈와버 측도 즉시 받아들였다.
필라델피아는 슈와버가 계약 기간 내내 전성기 기량을 유지할 것이라고 판단했다. 슈와버는 33세 시즌부터 37세 시즌까지 계약을 연장했다.
롭 톰슨 필라델피아 감독 또한 "그는 해가 갈수록 몸 상태가 좋아지고 있다. 지금이 커리어 최고의 몸이다. 영상 분석과 준비 과정도 뛰어나고, 경기 이해도도 탁월하다. 올해 같은 기록을 매년 기대하긴 어렵겠지만, 여전히 최고 수준의 퍼포먼스를 낼 선수라고 본다"고 기대했다.