가스공사 양우혁 있다면 KT는 강성욱이 있다! KT, 정관장 완파. 왜 KT는 강성욱이 중요할까

기사입력 2025-12-12 21:33


사진제공=KBL

사진제공=KBL

[스포츠조선 류동혁 기자] 대구 한국가스공사에 양우혁이 있다면, 수원 KT에는 강성욱이 있었다.

KT의 공격이 폭발했다. 연패 탈출에 성공했다.

KT는 12일 수원 KT 소닉붐 아레나에서 열린 2025~2026 LG전자 프로농구 정규리그 홈 경기에서 안양 정관장을 89대69로 대파했다.

2연패에서 탈출한 KT는 10승10패로 5할 승률에 복귀했다. SK와 공동 5위. 정관장은 4연승이 좌절되면서 13승7패(2위)를 기록했다.

그동안 KT의 분위기는 너무 좋지 않았다. 핵심 원인은 공격력이었다.

하지만, 이날은 달랐다. 데릭 윌리엄스가 승부처에서 연속 3점슛을 포함, 16득점을 퍼부었다. 문정현이 15득점, 박준영이 11득점, 정창영이 10득점, 아이재아 힉스가 15득점을 기록했다.

가장 눈길을 끌었던 선수는 KT의 신인드래프트 1순위 강성욱이다.

막판 강력한 임팩트를 남겼다. 3점포를 터뜨렸고, 정관장 박지훈의 볼을 스틸, 깔끔한 속공을 성공시켰다.


3쿼터까지 KT는 불안했다. 69-65, 4점 차 불안한 리드를 잡고 있었던 KT는 4쿼터 윌리엄스의 연속 3점포, 강성욱의 맹활약으로 정관장을 완벽하게 무너뜨렸다.

강성욱은 올 시즌 KT에게 매우 중요한 선수다.

KT의 약점은 2가지다. 일단 외국인 선수 코어가 부족하다. 윌리엄스와 힉스는 1.5옵션 외국인 선수다. 로테이션을 돌리고, 체력전을 통한 강력한 트랜지션 게임을 하면 도움이 되지만, 공격이 제대로 터지지 않을 경우, 승부처에서 딜레마가 발생한다. 승부처 확률높은 공격 루트가 부족하기 때문이다.

KT는 3점슛 딜레마에 빠져 있다. 공격에서는 김선형이 주도해야 하는데, 부상으로 개점 휴업 중이다. 노쇠화 현상도 보인다.

메인 볼 핸들러가 빠진 상황에서 윌리엄스의 부담감이 커지고 있다. 하지만, 강성욱은 볼 핸들링 뿐만 아니라 득점력도 있다. KT가 원하는 내외곽의 득점을 원활하게 해줄 수 있는 볼 핸들러다.

가스공사가 양우혁을 기용하면서 공격 루트의 다변화 효과를 가져오고 있다면, KT는 강성욱을 기용하면서 KT의 약점인 공격 아킬레스건을 해소하려 한다. 이 희망을 준 막판 임팩트였다. 강성욱을 주목할 필요가 있다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.