[단독]엠블랙 미르, 1세 연상 비연예인과 21일 결혼…고은아, 시누이 된다

기사입력 2025-12-12 13:52


[단독]엠블랙 미르, 1세 연상 비연예인과 21일 결혼…고은아, 시누이 …
엠블랙 미르. 사진=프로필 사진

[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 엠블랙 미르(방철용)가 유부남 대열에 합류한다.

스포츠조선 취재 결과, 미르는 오는 21일 오후 5시 30분 경기 성남 모처의 한 웨딩홀에서 결혼식을 올린다. 예비 신부는 미르보다 1세 연상의 비연예인으로, 두 사람은 오랜 시간 쌓아온 신뢰와 믿음을 바탕으로 부부의 연을 맺게 됐다.

특히 이번 결혼을 두고 미르 가족들의 축하와 응원도 각별한 분위기다. 작은 누나인 배우 고은아를 비롯, 큰 누나 방효진 등 '가족 케미'로 큰 사랑을 받은 유튜브 채널 '방가네' 식구들이 새 가족을 진심으로 반긴다는 후문이다.

엠블랙은 현재 승호, 지오, 미르 3인 체제로 팀을 유지 중이다. 지오는 2019년 9월 배우 출신 최예슬과 결혼했고, 전 멤버 천둥은 지난해 5월 그룹 구구단 출신 미미와 부부의 연을 맺었다. 이에 미르는 엠블랙 멤버 중 세 번째 유부남이 됐다.

미르는 2009년 10월 엠블랙으로 데뷔, 'Y', '모나리자', '오예', '전쟁이야', '스테이', '스모키 걸(Smoky Girl)' 등 다수의 히트곡으로 큰 사랑을 받았다. 지난 2020년을 기점으로는 가족들과 함께 본격적으로 유튜브 활동, 부모님과 조카까지 자연스럽게 녹아든 가족 서사를 통해 구독자 약 70만 명을 보유(12일 기준)한 채널로 성장했다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이시언, 시세차익 9억 대박 "청약 당첨 집 팔고 25억 한강뷰 자가 거주"

2.

'51세 돌싱' 서장훈, 재혼 언급에 스튜디오 술렁 "자녀 보고 싶나봐" ('미우새')

3.

성시경 전 매니저 '횡령 수사' 종결됐다 "오랜 인연, 처벌 원치 않아" (공식)[전문]

4.

'심형탁♥' 사야, 미모의 친언니 최초 공개 "아들만 셋, 장난 아냐"

5.

[단독]엠블랙 미르, 1세 연상 비연예인과 21일 결혼…고은아, 시누이 된다

연예 많이본뉴스
1.

이시언, 시세차익 9억 대박 "청약 당첨 집 팔고 25억 한강뷰 자가 거주"

2.

'51세 돌싱' 서장훈, 재혼 언급에 스튜디오 술렁 "자녀 보고 싶나봐" ('미우새')

3.

성시경 전 매니저 '횡령 수사' 종결됐다 "오랜 인연, 처벌 원치 않아" (공식)[전문]

4.

'심형탁♥' 사야, 미모의 친언니 최초 공개 "아들만 셋, 장난 아냐"

5.

[단독]엠블랙 미르, 1세 연상 비연예인과 21일 결혼…고은아, 시누이 된다

스포츠 많이본뉴스
1.

조규성이 폭발했다! 시즌 6호 결승골 작렬.UEL 무대 감격의 첫 골

2.

美매체 소신 발언, 손흥민 초비상, 이 문제 터지면 우승불가..."감독 영역 불안"→플레이오프 진출 경험 無

3.

최강자 다 떠났는데 216K 공동 다승왕 1명이 남았다. 내년 KBO리그 얼마나 폭격할까

4.

'우승 주역' 日한신 투수코치가 롯데에 온다고? 가네무라 투수 총괄 영입…젊은피 육성 전문가 [공식발표]

5.

류현진과 폰세의 인연이 한화에서 토론토까지. 구단 SNS에 류현진 저지 입은 폰세 게시

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.