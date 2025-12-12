조세호→이이경 보낸 유재석, 새 제자에 허경환 들이나..'놀뭐'→'식스센…

조세호→이이경 보낸 유재석, 새 제자에 허경환 들이나..'놀뭐'→'식스센스'까지 초대
[스포츠조선 김소희 기자] 개그맨 허경환이 tvN '식스센스: 시티투어2'에 출연한다.
12일 tvN '식스센스: 시티투어2' 측은 "드디어 '뾰족' 게스트 등장?! 추리 머신 혜영과 경력직 경환이 함께한 여덟 번째 강릉 가짜 찾기!"라는 제목의 8회 예고 영상을 공개했다.
영상에는 게스트로 코미디언 허경환과 배우 류혜영이 등장했다.다했 MC 유재석과 유연석은 두 사람과 함께 강원도 강릉으로 떠나 진짜 식당과 가짜 식당을 탐방하며 '가짜 찾기' 미션에 돌입한다.
류혜영은 "여긴 말도 안 된다, 가짜다", "사장님 MBTI가 INTP일 것 같다" 등 날카로운 추리를 이어가 유재석의 "예리하다"라는 감탄을 이끌어냈다.
반면 허경환은 두 번째 출연임에도 좀처럼 감을 잡지 못하는 모습을 보였다. 결국 "아오, 오늘 망했다"라며 자포자기해 웃음을 자아냈다.
허경환, 류혜영이 출연하는 '강릉 가짜 찾기' 편은 오는 18일 8시 40분 tvN '식스센스: 시티투어2' 통해 공개된다.
한편, 허경환은 최근 유재석이 MC로 있는 MBC '놀면 뭐하니?'를 비롯해 SBS '런닝맨' 등 다양한 예능 프로그램에 게스트로 출연하며 존재감을 드러내고 있다.
