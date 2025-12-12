'심형탁♥' 사야, 미모의 친언니 최초 공개 "아들만 셋, 장난 아냐"

[스포츠조선 정유나 기자] 배우 심형탁의 일본인 아내 사야가 미모의 친언니를 공개했다.

12일 유튜브 채널 '형탁 사야의 하루'에는 '일본 여름(축제, 불꽃놀이)을 만끽하는 하루'라는 제목의 영상이 올라왔다.

사야는 영상 소개글을 통해 "언니 가족들과 올 여름 많은 추억을 만들어 왔습니다. 나에겐 평범한 일상이지만 일본의 여름을 경험해본적이 없는 심씨와 하루에게 보여줄 수 있어서, 함께할 수 있어서 기뻤습니다"라고 전했다.

이어 공개된 영상에서 사야는 친언니 가족과 만나 일본에서 행복한 여름을 보냈다. 특히 사야의 언니는 동생 못지 않게 수려한 미모를 자랑해 감탄을 자아냈다.


사야의 친언니는 무려 아들만 3명을 키우고 있었다. 사야와 언니 가족은 한 차로 이동했고, 심형탁은 "아이들이 네 명이라 장난 아니다. 하지만 괜찮다"며 오히려 분위기를 맞추려 밝은 미소를 지어 보였다.

심형탁은 아내의 안내를 따라 아들 하루와 함께 축제와 불꽃놀이 등 일본의 여름을 한껏 만끽하며 꿈같은 시간을 보냈다.

한편 심형탁은 2022년 18세 연하의 일본인 사야와 혼인신고를 마친 뒤 2023년 한국과 일본에서 각각 결혼식을 올렸다. 지난 1월에는 첫아들 하루를 품에 안았다.

