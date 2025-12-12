"술 마신 네가 무서워" 박나래, 기안84 생일파티 초대 못 받은 이유 재조명

최종수정 2025-12-12 16:59

"술 마신 네가 무서워" 박나래, 기안84 생일파티 초대 못 받은 이유 …

[스포츠조선 김소희 기자] 개그우먼 박나래의 매니저 갑질 논란이 불거지면서, 과거 이시언의 발언이 다시 주목받고 있다.

지난해 11월, 이시언은 박나래의 유튜브 채널 '나래식'에 출연해 박나래의 술버릇과 관련된 일화를 공개했다. 당시 박나래는 이시언에게 "오늘 촬영 끝나고 어디 가냐"고 물었고, 이시언은 "오늘 중요한 일이 있다. 기안84 생일파티가 우리 집에서 열린다"고 답했다. 박나래가 "왜 넷이냐"고 묻자, 이시언은 "우리 유튜브 대표"라며 상황을 설명했다.

박나래가 "촬영 때문에 하는 거냐"고 다시 묻자, 이시언은 "아니"라고 답했고, 박나래는 "왜 그렇게 생일파티를 하냐. 나도 부르지"라며 서운함을 드러냈다. 이에 이시언은 "너 바쁘잖아, 그리고 술 취한 네가 너무 무섭다"고 말했고, 박나래는 "안 물어보지 않았냐. 이러니까 유튜브에 우리 손절설이 있는 거다"라고 덧붙였다.

또한 박나래는 과거 이시언과 함께한 술자리 일화를 회상하며 "이 오빠가 술 취해서 이단옆차기로 날 차에 밀어 넣었다. 강남 지하 술집 기억 안 나냐"고 질문했다. 이시언은 "그날 나래랑, 쌈디, 기안이랑 술을 먹다가 기안이가 먼저 갔다. 내가 업고 차에 넣고 매니저에게 전화했는데, 갑자기 차에서 내려 '너네 어디 가'라며 웃통을 올리더라. 배가 이렇게 나왔는데, 많은 생각이 들었다"고 답했다.


"술 마신 네가 무서워" 박나래, 기안84 생일파티 초대 못 받은 이유 …
박나래의 음주 습관은 가족의 걱정까지 불러왔다. 지난해 9월 채널A '오은영의 금쪽상담소'에 출연한 박나래의 어머니 고명숙 씨는 "가끔은 동생을 때리면서 '야 XX야 얼른 먹어' 그렇게 욕하면서 먹는다. 동생은 같이 술마시니까 웃고 넘기는데 만약 남한테 그러면 굉장히 기분 나빠하지 않겠냐. 그런 걱정에 잠이 안온다"라 했다.

어머니는 "저도 젊었을 때는 술을 마셨다. 우리는 술 마시면 무효라고 하는데 얘는 남발을 하더라. '술 마실 땐 겸손하고 예쁜 말만 해라'라 한다. 대접한다면서 말로 상처를 주면 헛짓거리지 않냐"라 걱정했다.

앞서 박나래의 전 매니저 2인은 특수상해, 대리처방, 진행비 미지급, 안주 심부름, 술자리 강요, 폭언 등을 당했다고 주장하며, 박나래의 횡령 혐의와 '주사 이모'를 통한 불법 의료 시술 의혹까지 폭로했다. 특히 전 매니저들은 박나래가 스케줄이 많은 상황에서도 거의 매일 술자리를 가지며, 24시간 안주 심부름과 파티 준비, 뒷정리에 매니저들을 동원했다고 주장했다. 심지어 박나래가 던진 와인잔에 맞아 응급실까지 간 사례도 있었다고 전해졌다.

논란이 확산되자 박나래는 지난 8일 방송 활동 중단을 선언했다. 이에 따라 MBC '나 혼자 산다', '구해줘 홈즈', tvN '놀라운 토요일' 등에서 하차하게 됐다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

[단독]엠블랙 미르, 1세 연상 비연예인과 21일 결혼…고은아, 시누이 된다

2.

조세호→이이경 보낸 유재석, 새 제자에 허경환 들이나..'놀뭐'→'식스센스'까지 초대

3.

김지민, '유부남과 불륜' 친구 손절 "날 알리바이로 이용, 배신감 커"(이호선의 사이다)

4.

"우리집보다 넓어" 박세리, 초호화 견사 지었다..온돌→통창까지 '럭셔리'

5.

"술 마신 네가 무서워" 박나래, 기안84 생일파티 초대 못 받은 이유 재조명

연예 많이본뉴스
1.

[단독]엠블랙 미르, 1세 연상 비연예인과 21일 결혼…고은아, 시누이 된다

2.

조세호→이이경 보낸 유재석, 새 제자에 허경환 들이나..'놀뭐'→'식스센스'까지 초대

3.

김지민, '유부남과 불륜' 친구 손절 "날 알리바이로 이용, 배신감 커"(이호선의 사이다)

4.

"우리집보다 넓어" 박세리, 초호화 견사 지었다..온돌→통창까지 '럭셔리'

5.

"술 마신 네가 무서워" 박나래, 기안84 생일파티 초대 못 받은 이유 재조명

스포츠 많이본뉴스
1.

'손흥민 딱 기다려! 내가 미국 간다'...'역대급 폭탄 발언' 살라 리버풀 떠나 MLS행 가능성 "시카고가 원해"

2.

"더 했으면 좋겠는데" '제자 기성용' 향한 박태하 감독의 마음..."선수가 심사숙고 후 결정"

3.

토트넘 역사가 뒤집힌다! "'통산 1회' 손흥민보다 트로피 많이 들어 올릴 것", 새로운 7번 드디어 부활하나 "충분히 가능해"

4.

합작 33승 그 이상의 충격파. 한화 83승 중 44승이 폰-와 등판 때. 새 외국인과 강백호가 메이저리거 공백 메울까

5.

키움 경사, 홍보팀 한충희 대리 13일 미모의 신부와 결혼

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.