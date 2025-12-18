창원 LG 유기상 2년 연속 올스타 투표 합산 1위 영예
프로농구 창원 LG 간판 슈터 유기상이 두 시즌 연속으로 올스타 선발 투표 1위를 차지했다.
한국농구연맹(KBL)은 18일 2025~2026시즌 LG전자 프로농구 올스타 선발 투표 결과를 발표했다. 올스타전 출전 선수는 지난 시즌과 동일하게 팬 투표 70%와 선수단 투표 30%를 합산해 선발된다. 팬 투표는 지난 4일부터 17일까지 진행됐다.
그 결과 유기상이 2024~2025시즌에 이어 두 시즌 연속 1위를 차지했다. 유기상은 팬 투표 결과 총 128만9386표 중 6만1716표를 받으며 1위를 차지했다. 선수단 투표에서는 유효 투표 수 1232표(선수단 176명) 중 61표를 받아 2위를 기록했으나, 합산 결과 48.36점으로 전체 1위의 영예를 안았다.
정규시즌 2라운드에서 맹활약을 펼치며 MVP에 선정된 고양 소노 간판스타 이정현은 유기상과 투표 접전을 펼쳤으나 팬투표 겨롸 6만1104표, 선수단 투표 59표를 얻으며 최종 2위를 차지했다. 이어 LG 양준석은 합산 점수 37.04점(팬 투표 5만1189표 / 선수단 투표 38표)으로 뒤를 이어 3위에 이름을 올렸다.
원주 DB 이선 알바노는 선수단 투표에서 가장 많은 표를 얻었다. 팬 투표 결과를 합산한 최종 순위에서는 4위에 오르며, KBL 아시아쿼터 선수 중 역대 최고 순위를 기록했다. 서울 삼성 한호빈과 LG 칼 타마요는 이번 시즌 처음으로 올스타전에 선발됐다.
올스타전 각 팀 감독은 정규시즌 2라운드 종료일(12월6일) 기준 1, 2위 팀 감독인 창원 LG 조상현 감독과 안양 정관장 유도훈 감독이 맡는다. 감독 추천 선수 4명과 팀 구성은 추후 발표할 예정이다.
한편, 2025~2026 LG전자 프로농구 올스타전은 1월 18일 잠실실내체육관에서 개최된다. 잠실실내체육관에서 열리는 마지막 올스타전으로, KBL 최고의 별들이 함께하는 상징적인 무대가 될 전망이다.
이원만 기자 wman@sportschosun.com
