하나은행 김정은 WKBL 역대 최다 경기 출전 기념해 20~21일 경기 …

프로 여자농구단 부천 하나은행은 이번 시즌 첫 주말 백투백 홈경기(20일 KB스타즈, 21일 우리은행)를 맞아 '레전드 데이'로 진행한다고 밝혔다.
이에 하나은행은 WKBL의 새로운 기록이 달성될 첫 주말 백투백 홈경기를 '레전드데이' 컨셉트로 다양한 이벤트를 준비했다. 우선 20일 KB전엔 홈경기 직관 스탬프 이벤트 참가자 선착순 250명 대상으로 이이지마 사키가 직접 디자인한 기념 키링을 증정한다. 또 사전 SNS 이벤트를 통해 접수된 김정은 응원 및 축하 메시지를 라커룸 복도에 부착해 선수를 응원한다. 주말 홈경기 기간 간 김정은의 WKBL 역대 리그 최다 출전 기록 달성 기념 연혁 포토존을 운영하며, 장내 이벤트 참가자 대상 김정은의 친필 사인 농구단 굿즈를 제공한다.
20일 KB전에 김정은이 600경기 출전 달성 시 21일 우리은행전에 김정은의 WKBL 역대 최다 출전 기록 달성 기념 이벤트를 진행 예정이다. 먼저 입장관중 전원에게 김정은의 WKBL 리그 최다 출전 달성 기념 특별 티켓을 제공하며, 플로어석(flex석, 하나라운지석, 하나합파이브석, 하나원큐석) 관중 대상으로 김정은의 WKBL 리그 최다 출전 기록 달성 기념 브로마이드를 제공한다.
한편 하나은행은 매 홈경기마다 입장관중 1인당 1000 하나머니가 적립되는 '홈경기 직관 스탬프 이벤트'를 진행하며, 홈경기에서 적립한 스탬프 개수에 따라 스포츠용품, 캠핑용품 등 다양한 경품을 받을 수 있는 룰렛 이벤트도 순차적으로 진행(8번째, 12번째 홈경기)된다.
