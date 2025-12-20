부산 KCC 허훈, 첫 '트리플 더블'…'나이트 퇴장→분노 폭발' 고양 소노 108-81 제압(종합)

[스포츠조선 김가을 기자]허훈(부산 KCC)이 프로 첫 '트리플 더블'을 달성했다.

부산 KCC는 20일 부산 사직체육관에서 열린 고양 소노와의 '2025~2026 LG전자 프로농구' 홈 경기에서 108대81로 이겼다. KCC(14승8패)는 5연승하며 3위를 지켰다. 선두 창원 LG(15승6패)와의 격차를 1.5경기로 좁혔다. 반면, 소노(8승15패)는 4연패하며 8위에 머물렀다.

승리의 중심엔 허훈이 있었다. 허훈은 이날 25득점-12어시스트-10리바운드를 기록했다. 프로 데뷔 첫 트리플 더블(세 부문에서 각각 두 자릿수 이상 기록)을 달성했다. 허훈은 1쿼터부터 3점슛 3개를 꽂아 넣으며 펄펄 날았다. 공격 선봉에 선 허훈은 수비에서도 몸을 아끼지 않는 모습을 보였다. 4쿼터 막판엔 기어코 10번째 리바운드를 잡아내며 트리플 더블의 마침표를 찍었다. KCC는 허훈을 비롯해 숀 롱(18득점-6리바운드), 허웅(18득점-5어시스트), 나바로(16득점) 등이 고르게 활약했다.

소노는 3쿼터 중반 네이던 나이트, 케빈 켐바오의 쌍포를 앞세워 매섭게 추격했다. 하지만 4쿼터 들어 나이트가 롱에게 묶이며 고전했다. 특히 나이트는 73-94로 끌려다니던 종료 4분 57초 전 5반칙으로 퇴장당했다. 그는 판정에 강하게 항의하며 테크니컬 파울까지 받았다.


서울 잠실학생체육관에서 벌어진 'S-더비'에서는 서울 SK가 서울 삼성을 74-73로 잡았다. SK(13승10패)는 3연승하며 5위를 달렸다. 삼성(9승13패)은 7위를 유지했다.

승패는 경기 종료 직전 갈렸다. 두 팀은 경기 종료 5.4초를 남기고 73-73으로 팽팽했다. SK의 오세근이 리바운드를 잡는 과정에서 삼성 이원석에게 파울을 얻어냈다. 이에 따른 자유투 2개 중 하나를 넣어 결승 득점을 만들어냈다. SK는 안영준이 16득점-8리바운드, 오세근이 12득점으로 승리를 이끌었다. KBL 연고선수 제도를 통해 SK 유니폼을 입은 신인 에디 다니엘은 이날 정규리그에 데뷔해 8분13초를 뛰었다. 리바운드 2개를 잡아냈다. 다니엘은 아버지가 영국인, 어머니가 한국인인 선수다.


안양 정관장은 대구체육관에서 열린 대구 한국가스공사와의 원정 경기에서 71대66으로 이겼다. 2연승한 정관장(15승8패)은 LG와 1경기 차로 2위를 지켰다. 한국가스공사(7승16패)는 공동 9위에서 10위로 떨어졌다.

정관장은 2쿼터 한때 22-38로 크게 밀렸다. 하지만 4쿼터 소준혁 박지훈의 연속 외곽포를 앞세워 경기를 뒤집었다. 팽팽한 경기가 벌어졌다. 정관장의 집중력이 더 좋았다. 경기 종료 1분 22초 전 조니 오브라이언트의 외곽포로 사실상 승기를 잡았다. 오브라이언트가 더블더블(20득점-10리바운드)을 기록했다. 박지훈도 14득점-7어시스트로 승리에 힘을 보탰다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com

