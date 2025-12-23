[공식발표]'원조' 오빠부대 총출동→'허 형제' 적으로 대결, KBL 올스타전 '라인업' 완성

기사입력 2025-12-24 06:00


[공식발표]'원조' 오빠부대 총출동→'허 형제' 적으로 대결, KBL 올…
사진제공=KBL

[공식발표]'원조' 오빠부대 총출동→'허 형제' 적으로 대결, KBL 올…
사진제공=KBL

[스포츠조선 김가을 기자]올 시즌 프로농구 '별들의 축제'에서 뛸 선수 명단이 확정됐다.

한국프로농구연맹(KBL)은 23일 '2025~2026 LG전자 프로농구' 올스타전 팀 구성 결과를 발표했다.

올스타전 감독으로 선발된 창원 LG 조상현 감독과 안양 정관장 유도훈 감독이 각각 '팀 브라운', '팀 코니'를 맡아 선수단을 구성했다. 이번 올스타전은 감독으로 선정된 두 명을 제외한 나머지 8개 팀 감독이 각 팀 코치진으로 합류한다. 2라운드 종료 시점을 기준으로 4, 5, 8, 10위 감독은 브라운팀, 3, 6, 7, 9위 감독은 코니팀 코치를 맡는다. 그 결과 '팀 브라운' 코치로는 전희철 서울 SK, 김주성 원주 DB, 손창환 고양 소노, 강혁 대구 한국가스공사 감독이 합류한다. '팀 코니' 벤치에는 이상민 부산 KCC, 문경은 수원 KT, 김효범 서울 삼성, 양동근 울산 현대모비스 감독이 앉는다. '원조' 오빠부대가 총출동한다.

선수단 구성도 마무리됐다. 이번 드래프트는 팬 투표와 선수단 투표를 통해 20명의 올스타를 선발했다. 감독 추천 선수로 김보배(DB), 네이던 나이트(소노), 자밀 워니(SK), 함지훈(현대모비스) 4명의 선수를 추가 선발해 총 24명을 대상으로 진행했다.

'팀 브라운'의 베스트 5는 유기상(LG), 이선 알바노(DB), 안영준(SK) 하윤기(KT), 나이트로 구성됐다. 변준형(정관장) 샘조세프 벨란겔(한국가스공사), 허웅(KCC) 박무빈(현대모비스) 이정현(DB) 한호빈(삼성) 김보배가 함께한다.

'팀 코니'의 베스트5는 이정현(소노) 박지훈(정관장), 칼 타마요(LG), 함지훈, 워니가 선발됐다. 허훈(KCC) 이승현(현대모비스), 저스틴 구탕, 이원석(이상 삼성) 양준석(LG) 김선형 문정현(이상 KT)이 합류한다. 이로써 '허 형제' 허웅과 허훈은 적으로 만나게 됐다.

조상현 감독은 "선수들을 잘 뽑은 것 같고, 팬분들께 즐거운 시간이 될 수 있도록 선수들과 함께 최선을 다하겠다"고 말했다. 유도훈 감독은 "올스타전 감독으로 선발되어 영광이고 기쁘다. 부상 없이 즐기면서 좋은 경기력을 보여줄 수 있도록 잘 준비하겠다"고 했다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

전현무, 직접 의혹 잠재웠다...9년전 의료기록 들고 '적법한 진료' 해명

2.

의혹받던 전현무, '증거'로 뒤집었다…진료기록부 공개에 '여론 급반전'

3.

'지연과 합의이혼' 황재균, 의미심장한 고백..."인생 2막" 드디어 열었다

4.

이혼 겪은 고현정..."다들 남편·자식 얘기, 내 배려는 1도 없다" 쿨한 친구 디스

5.

'요리논란' 박나래, 이번엔 '대용량 식용유'다…과거 방송 장면까지 파묘

스포츠 많이본뉴스
1.

'최하위 충격' 그래도 KIA는 45억 대우했다…대투수 자존심 회복 절실하다

2.

'커쇼 대참사 원흉' 1068억 최악의 먹튀, 왜 다저스는 반등 믿나 "굶주려 있다"

3.

데뷔 첫 SV 감격 누렸던 '1차지명' 유망주, 이제는 '품절남' 대열 합류한다 "행복한 가정 이루겠습니다"

4.

호날두 아닌 박지성 보게 하라....115만 유명 매체, 레전드 루니 발언 또또 재조명 "호날두 필적할 정도로 중요한 선수"

5.

'정말 미친 짓이야!' 린가드 조차 두 손 들어버린 K리그 '버스막기', 기형적 팬덤 전 세계에 퍼졌다

스포츠 많이본뉴스
1.

'최하위 충격' 그래도 KIA는 45억 대우했다…대투수 자존심 회복 절실하다

2.

'커쇼 대참사 원흉' 1068억 최악의 먹튀, 왜 다저스는 반등 믿나 "굶주려 있다"

3.

데뷔 첫 SV 감격 누렸던 '1차지명' 유망주, 이제는 '품절남' 대열 합류한다 "행복한 가정 이루겠습니다"

4.

호날두 아닌 박지성 보게 하라....115만 유명 매체, 레전드 루니 발언 또또 재조명 "호날두 필적할 정도로 중요한 선수"

5.

'정말 미친 짓이야!' 린가드 조차 두 손 들어버린 K리그 '버스막기', 기형적 팬덤 전 세계에 퍼졌다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.