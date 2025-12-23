[공식발표]'원조' 오빠부대 총출동→'허 형제' 적으로 대결, KBL 올…

한국프로농구연맹(KBL)은 23일 '2025~2026 LG전자 프로농구' 올스타전 팀 구성 결과를 발표했다.
올스타전 감독으로 선발된 창원 LG 조상현 감독과 안양 정관장 유도훈 감독이 각각 '팀 브라운', '팀 코니'를 맡아 선수단을 구성했다. 이번 올스타전은 감독으로 선정된 두 명을 제외한 나머지 8개 팀 감독이 각 팀 코치진으로 합류한다. 2라운드 종료 시점을 기준으로 4, 5, 8, 10위 감독은 브라운팀, 3, 6, 7, 9위 감독은 코니팀 코치를 맡는다. 그 결과 '팀 브라운' 코치로는 전희철 서울 SK, 김주성 원주 DB, 손창환 고양 소노, 강혁 대구 한국가스공사 감독이 합류한다. '팀 코니' 벤치에는 이상민 부산 KCC, 문경은 수원 KT, 김효범 서울 삼성, 양동근 울산 현대모비스 감독이 앉는다. '원조' 오빠부대가 총출동한다.
선수단 구성도 마무리됐다. 이번 드래프트는 팬 투표와 선수단 투표를 통해 20명의 올스타를 선발했다. 감독 추천 선수로 김보배(DB), 네이던 나이트(소노), 자밀 워니(SK), 함지훈(현대모비스) 4명의 선수를 추가 선발해 총 24명을 대상으로 진행했다.