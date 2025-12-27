"슈퍼 알바노!" 미스터 클러치 DB 이선 알바노. 이번에도 끝냈다. D…

"슈퍼 알바노!" 미스터 클러치 DB 이선 알바노. 이번에도 끝냈다. DB 혈투 끝 소노 제압. 알바노 승부처 연속 4득점 압권이었다

기사입력 2025-12-27 16:34


사실상 승부를 가른 알바노의 4쿼터 막판 골밑 돌파. 사진제공=KBL

사진제공=KBL

[스포츠조선 류동혁 기자] 누구도 말릴 수 없다. 한마디로 슈퍼 알바노다. 그의 애칭은 이제 '미스터 클러치'로 바뀌어야 한다.

원주 DB가 고양 소노를 제압했다. 알바노가 이번에도 승부처를 지배했다.

DB는 27일 고양 소노 아레나에서 열린 2025~2026시즌 LG전자 프로농구 원정 경기에서 소노를 98대92로 승리했다.

2연승을 달린 DB는 15승10패로 4위를 유지했다. 공동 2위(KCC, 정관장)와는 단 1경기에 불과하다.

소노는 9승16패로 8위.

DB는 이선 알바노(37득점, 8어시스트)를 기록했다. 헨리 엘런슨(22득점, 6리바운드)도 맹활약. 소노는 이정현(21득점) 네이던 나이트(19득점, 9리바운드, 8어시스트)가 고군분투,

팽팽했다. DB는 알바노와 엘런슨, 강상재, 박인웅이 고른 활약을 했다. 트랜지션에서 속공도 견고했다.

단, 소노는 2쿼터 3점포를 잇따라 터뜨리면서 기세를 올렸다. 결국 소노가 리드를 잡았다.


3쿼터 DB가 뒤집었지만, 팽팽한 접전은 계속 이어졌다. 경기 막판 최승욱의 3점포, 켐바오의 블록에 의한 최승욱의 속공 레이업으로 88-88, 균형을 맞췄다.

이때, 엘런슨이 골밑을 돌파하며 소노의 기세를 꺾는 귀중한 골밑 돌파를 성공했다.

소노는 이정현이 3점슛을 시도했지만, 실패했고, 이때부터 알바노 타임이었다. 공격 리바운드를 잡은 알바노는 특유의 헤지테이션에 의한 자유투 유도로 나이트의 반칙을 이끌었다.

2개의 자유투를 모두 성공시킨 알바노는 이후 소노 나이트의 실책으로 다시 획득한 공격권에서 절묘한 테크닉을 바탕으로 한 강력한 골밑 돌파를 성공시키면서 클러치를 접수했다.

알바노의 연속 4득점으로 6점 차 리드를 잡은 DB. 소노는 파울 작전을 쓸 수 밖에 업었고, 엘런슨이 연속 4개의 자유투를 모두 넣으면서 승리를 거뒀다.

올 시즌 알바노는 수많은 승부처 하이라이트 필름을 생산해 낸다. 상대 수비가 충분히 견제하고 있지만, 알바노는 믿을 수 없는 클러치 능력으로 DB의 승리를 이끈다. DB는 접전이 많지만, 알바노의 존재감으로 올 시즌 유난히 클러치 상황에서 매우 강하다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.