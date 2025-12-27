SK 안영준 극적 위닝샷. '트레블링 논란'은 정심이었다! 판정 핵심은 …

|
|
[스포츠조선 류동혁 기자] 서울 SK가 대구 가스공사를 극적으로 잡아냈다. 마지막 '트레블링 논란'의 장면은 정심이다.
양팀은 시종일관 접전 혈투를 펼쳤다.
SK의 마지막 공격. 안영준이 볼을 잡은 뒤 왼쪽으로 돌파. 하지만, 김준일과 접촉하면서 살짝 넘어졌다.
이후 볼을 다시 잡은 안영준은 골밑 슛을 쏜 뒤, 림을 돌아나오자, 다시 팁 인. 극적인 버저비터 역전골을 터뜨렸다.
여기에서 트레블링 논란이 생겼다.
현행 규칙에서 넘어진 상태에서 다시 일어나 볼을 잡는 경우는 트레블링이다.
하지만, 안영준의 경우에는 해당 사항이 아니다.
KBL 심판부에 따르면 '선수가 볼을 가진 상태에서 넘어지거나(fall down), 누워있거나(lying down), 앉아있는(sitting down) 상태에서 구르거나 일어서려고 시도하는 것은 바이얼레이션이다. 그러나 SK 안영준은 미끄러지며 오른 무릎만이 바닥에 닿은 상황(knee down)이다. 완전히 넘어져 엉덩이를 대고 앉거나, 등을 대고 눕는 상황이 성립되지 않았다. 이 상황에서 다시 일어서려고 하는 동작은 바이얼레이션에 해당되지 않는다'며 '또 해당 상황에서 SK 안영준은 미끄러지는 상황에서 볼을 손에서 놓치며 펌블하는 것으로도 볼 수 있고, 이 경우에도 볼을 다시 잡는 시점은 이미 안영준 선수가 두 발을 딛고 있는 상황으로써 바이얼레이션은 성립될 수 없다'고 밝혔다.
실제, 이 장면을 자세히 보면 안영준이 쓰러지는 상황에서 한쪽 무릎은 코트에 맞닿아 있었지만, 엉덩이가 코트에 닿거나, 등이 닿는 '넘어지는 상황'은 아니었다. 즉, 한쪽 무릎이 닿은 이후, 볼을 잡아서 슛을 시도하는 것은 정상적 플레이로 판단할 수 있다. 가스공사 코칭스태프와 프런트는 코트 안팎에서 거센 항의를 했지만, '룰 숙지'가 제대로 되지 않았다. 당연히 가스공사의 항의는 받아들여지지 않았다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com