[오피셜]KBL 심판부, 서울 SK-대구 한국가스공사 '안영준 트래블링 …

[스포츠조선 김가을 기자]서울 SK와 대구 한국가스공사의 대결에서 '트래블링 논란'이 발생했다. KBL 심판부의 판정은 '정심'이다.
서울 SK는 27일 대구체육관에서 열린 대구 한국가스공사와의 '2025~2026 LG전자 프로농구' 원정 경기에서 67대66으로 이겼다.
그야말로 극적인 경기였다. SK는 경기 종료 13초를 남기고 65-64로 앞서 있었다. 김형빈이 수비 리바운드를 잡아내며 승리에 유리한 고지를 점했다. 그러나 쐐기를 박으려던 오재현이 쉬운 슛을 놓치고, 오히려 상대에 자유투까지 허용했다. 한국가스공사는 신승민이 자유투 두 개를 모두 성공하며 리드를 잡았다.
경기는 끝날 때까지 끝난 게 아니었다. SK는 경기 종료 6초를 남기고 마지막 공격에 나섰다. 안영준이 볼을 잡은 뒤 왼쪽으로 돌파했다. 그러나 상대 김준일과 접촉하며 넘어진 듯했다. 그러나 안영준은 볼을 다시 잡아 골밑 슛을 시도했다. 그의 슛이 돌아나오자 살짝 밀어 넣어 기어코 득점했다. SK는 안영준의 버저비터로 승리를 거머쥐었다.
한국가스공사의 생각은 달랐다. 안영준이 슈팅하는 과정에서 트래블링을 범했다는 주장이다. KBL 심판부는 '선수가 볼을 가진 상태에서 넘어지거나(fall down), 누워있거나(lying down), 앉아있는(sitting down) 상태에서 구르거나 일어서려고 시도하는 것은 바이얼레이션이다. 그러나 안영준은 미끄러지며 오른 무릎만이 바닥에 닿은 상황(knee down)이다. 완전히 넘어져 엉덩이를 대고 앉거나, 등을 대고 눕는 상황이 성립되지 않았다. 이 상황에서 다시 일어서려고 하는 동작은 바이얼레이션에 해당되지 않는다. 또 해당 상황에서 안영준은 미끄러지는 상황에서 볼을 손에서 놓치며 펌블하는 것으로도 볼 수 있고, 이 경우에도 볼을 다시 잡는 시점은 이미 안영준 선수가 두 발을 딛고 있는 상황으로써 바이얼레이션은 성립될 수 없다'며 정심으로 판정했다.
KBL 심판부의 입장과는 별개로 한국가스공사는 이의제기를 신청할 수 있다. KBL 경기규칙 제9장 B-이의제기 및 재정신청에 따르면 '경기종료 직후 팀의 주장이 주심에게 자신의 팀이 경기결과에 대해 이의를 제기함을 알리고, 스코어시트 상의 이의제기 시 주장의 서명란에 서명한다. 이의제기가 유효하려면 경기종료 20분 이내에 해당 팀의 대표자가 이의제기 사실을 해당 경기의 경기 기술위원회에 서면으로 제출해야 한다. 이의제기 사안에 대해서는 해당 경기의 경기 기술위원회가 협의해 결정하고, 그 결과를 양 팀에 통보한다'고 돼 있다.