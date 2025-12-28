[현장인터뷰]박무빈 "감독님 쓴소리 감사. 더 혼내주세요"…양동근 감독 …

|
[부산=스포츠조선 최만식 기자] 울산 현대모비스의 양동근 감독은 '레전드 가드' 출신이라 그런지 소속팀 가드 선수들에 대한 평가가 인색한 편이다.
2연패에서 탈출했고, 올시즌 KCC와의 맞대결 2연패 뒤 거둔 첫 승이었다.
|
이어 이날 승리의 수훈갑으로 박무빈이 기자회견에 응했다. 박무빈은 양 감독의 지적에 대해 "감독님은 선수 때 완벽한 걸 보여주신 분이다. 많이 최대한 알아듣고 이행하려고 노력하지만 (김)건하나 (서)명진 형도 아직 부족한 것 같다"면서 "많이 혼나고 깨지면서 최대한 일어서 보려고 한다"라며 쓴소리가 '약'이 된다고 했다.
이어 박무빈은 "이번에 (부상으로 인해 장기간)쉬면서 생각해보니 감독님의 쓴소리도 감사하다는 생각이 들었다. 관심이 없다면 야단치시겠나. 무관심보다는 혼내주시는 게 더 좋을 것 같다"라며 너스레를 떨기도 했다.
다가오는 올스타전에서 올스타로 선발된 박무빈은 "이렇게 (경기를)못하고 있는데, 올스타로 뽑아달라고 하지 않았는데도 뽑아주셔서 놀랐다. 팬들과 같이 즐기고 싶은데 그 전에 팀 분위기를 반등해서 기분좋게 만나고 싶다"라고 소감을 밝혔다.
부산=최만식 기자 cms@sportschosun.com