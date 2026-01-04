'데릭 윌리엄스 버저비터!' 수원 KT, '대어' 창원 LG 76-75 …

수원 KT는 4일 수원 KT 소닉붐 아레나에서 열린 창원 LG와의 '2025~2026 LG전자 프로농구' 홈 경기에서 76대75로 승리했다. KT(15승14패)는 파죽의 4연승을 달렸다. 경기 종료 직전 윌리엄스의 '버저비터'로 승리를 챙겼다. 윌리엄스는 21득점-5리바운드를 기록하며 승리에 앞장섰다. 아이재아 힉스(14득점) 문정현(12득점)도 각각 두 자릿수 득점하며 힘을 보탰다. 반면, LG(20승8패)는 2연승을 마감했다. 아셈 마레이가 19득점-21리바운드-10도움을 기록하며 '트리플 더블'을 달성했지만 패배를 막지 못했다.
'상승세' 두 팀의 대결이었다. KT는 최근 3연승하며 상위권 도약의 분위기를 마련한 상태였다. 외국인 선수 데릭 윌리엄스와 아이재아 힉스가 뜨거운 손끝을 자랑하며 공격을 이끌었다. 이에 맞서는 LG는 2연승하며 1위 자리를 굳게 지키고 있었다. 아셈 마레이, 칼 타마요는 물론이고 군에서 돌아온 양홍석과 윤원상이 알토란 역할을 했다.
KT가 초반 분위기를 가지고 갔다. 힉스가 내외곽을 오가며 공격에 앞장섰다. 또한, 연이은 스틸로 속공에 나섰다. LG는 실책을 범하며 스스로 발목 잡았다. KT가 전반을 35-25로 리드했다.
LG는 쉽게 물러서지 않았다. 3쿼터 들어 매섭게 추격했다. 타마요의 맹위를 앞세워 점수 차를 좁혔다. 한때 42-44까지 따라잡았다. KT가 집중력을 발휘했다. 윌리엄스의 연속 득점으로 리드를 유지했다. 특히 윌리엄스는 짜릿한 쿼터 버저비트로 환호했다. KT가 59-51로 앞서나갔다.
마지막 쿼터 LG가 타마요-마레이 '듀오'를 앞세워 재추격에 나섰다. LG는 경기 종료 2분20초를 남기고 기어코 69-69 동점을 만들었다. 이후 두 팀은 엎치락뒤치락했다. 마지막에 웃은 건 KT였다. KT는 경기 종료 1.7초를 남기고 74-75로 밀리던 상황에서 마지막 공격에 나섰다. 공을 잡은 윌리엄스가 깔끔하게 결승골을 꽂아 넣으며 승리를 완성했다.
사진제공=KBL
서울 삼성은 잠실체육관에서 열린 원주 DB와의 홈 경기에서 76대83으로 패했다. 삼성(9승19패)은 '충격' 7연패에 빠졌다. 케렘 칸터(18득점-9리바운드), 앤드류 니콜슨(17득점-7리바운드)이 분전했지만 연패를 끊지 못했다. DB(18승10패)는 파죽의 5연승을 질주했다. DB는 헨리 엘런슨(21득점), 이선 알바노(17득점-10어시스트) '쌍포'를 앞세워 승리를 챙겼다.
180도 다른 분위기의 두 팀이었다. DB는 4연승, 삼성은 6연패 중이었다. 연승을 이어가려는 DB와 연패를 끊어내려는 삼성의 격돌이었다.
두 팀은 점수를 주고받으며 치열하게 싸웠다. 승패는 쉽게 갈리지 않았다. 두 팀은 경기 종료 3분43초를 남기고 76-76으로 팽팽하게 붙었다. DB의 뒷심이 더 좋았다. DB는 이선 알바노가 상대 파울로 얻은 자유투를 침착하게 모두 성공했다. 리드를 잡은 DB는 정효근 이용우의 득점을 묶어 승리의 마침표를 찍었다.